Quelle équipe Thunder / Sonics est la meilleure de tous les temps?

Tout se résume à cela. Faites votre vote final pour quelle équipe dans l’histoire de la franchise Oklahoma City Thunder est la meilleure.

La tête de série n ° 12, l’équipe 2019-20, a fait une course de Cendrillon pour les âges. En dépit d’être la tête de série la plus basse entrant dans le tournoi, cette dernière interprétation d’OKC a éliminé une équipe dans trois époques différentes de Sonic / Thunder: n ° 5 1998, n ° 4 2016 et équipe de championnat n ° 1 1979.

Maintenant, 2020 affrontera le n ° 3 2011-12 de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, qui a battu l’équipe n ° 2 en 1996 lors du dernier tour et n ° 6 en 1993 avant.

Voici le dernier sondage. Le vote se termine le 4 avril à 23 h 59.

