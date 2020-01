Quelle est la meilleure confrontation de position dans les championnats de conférence de la NFL?

C’est vendredi avant le week-end du championnat de conférence, et j’ai hâte que les jeux arrivent. Nous vous avons couvert à SB Nation avec nos choix, nos classements par équipe, nos classements quart-arrière et notre guide d’enracinement pour les deux gros affrontements ce week-end. Assurez-vous donc de vérifier tous ces éléments.

Mais d’abord, passons au sac postal. Si vous souhaitez m’envoyer une question à l’avenir, vous pouvez le faire sur Twitter ou Instagram.

Croyez-vous que le Packers’O-line peut gérer les 49ers’Ligne de défense féroce? – @ John_Moskal1

Il s’agit de la confrontation dans le match de championnat NFC et de tout le week-end. Les 49ers ont une passe exceptionnelle, menée par leur monstre à deux têtes sur les bords. Nick Bosa remportera le titre de recrue défensive de l’année et Dee Ford est de retour de blessure. Son impact a été ressenti contre les Vikings.

Cependant, les Packers sont particulièrement bien préparés pour ce match, avec deux excellents plaqués protégeant les passes: le quadruple plaqueur gauche All-Pro David Bakhtiari et le fidèle plaqueur droit Bryan Bulaga. Ils peuvent neutraliser les buts défensifs des 49ers.

Le problème est à l’intérieur, où les Niners ont Arik Armstead et DeForest Buckner. C’est un énorme avantage pour l’équipe à domicile. Les 49ers utiliseront leur plan de match de leur match plus tôt cette saison, lorsqu’ils ont attaqué l’intérieur des Packers trois avec des rebondissements et des cascades, bien décrits ici:

Ce jeu de torsion Buckner / Armstead a fait beaucoup de dégâts lors de leur match de la semaine 12 contre GB. Ce qui rend ce DL SO mortel, c’est d’avoir 4 rushers qui peuvent se précipiter à l’intérieur et gagner à un niveau très élevé 1v1 ou des cascades / rebondissements comme celui-ci. pic.twitter.com/3lLcpvCCmA

Alors, comment les Packers évitent-ils ces situations? Eh bien, pour les débutants, il est essentiel d’être bon lors des premiers essais, car les troisièmes essais plus courts éviteront à Aaron Rodgers de tenir le ballon plus longtemps dans la poche, même s’il aime le garder plus longtemps que d’habitude. Mais un troisième et-1 à troisième et-4 est très différent d’un troisième et -7 à troisième et 10 pour un joueur de ligne offensive.

De plus, et dans la même veine que lancer la balle plus rapidement, utilise une protection vide. La protection vide est l’endroit où vous répartissez la formation et avez cinq bloqueurs – juste les monteurs de lignes offensifs – dans l’unité de protection contre les passes. Lorsque vous répartissez le terrain, en théorie, le quart-arrière peut mieux voir la défense, ce qui devrait lui permettre de lancer le ballon plus rapidement et ainsi la ligne offensive n’a pas à bloquer aussi longtemps.

C’était la manière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre d’attaquer une ruée vers les passes impressionnante. Nous verrons comment les Packers le géreront ce week-end.

Qui a un plus grand impact dans le Titans contre. Chefs Jeu: Patrick Mahomes ou Derrick Henry? – @ kyler_shake33

C’est clairement Mahomes, qui est sans doute le meilleur joueur de la NFL. Il est en bonne santé maintenant et il est de retour à utiliser son excellent jeu de jambes et sa mécanique dans la poche. Combien d’autres quarts de la NFL pourraient facilement mener leur équipe d’un trou 24-0 à une victoire 51-31? Personne d’autre. Derrick Henry peut-il faire cela? Absolument pas.

Henry est sur une larme incroyable en ce moment et c’est quelqu’un que les Chiefs doivent consacrer du temps à arrêter, mais il n’a aucun impact sur n’importe quel jeu qu’un quart-arrière fait. Je dirais même que Ryan Tannehill a un impact plus important sur le jeu parce que les Titans devront marquer des points pour suivre les Chiefs, qui ne s’attendent pas à être souvent arrêtés.

J’ai toujours été curieux: avec un champ chauffé à Kansas City, est-ce que ça soulage le froid? Sachez que ce n’est pas grand-chose, mais rien de pire que d’être au froid sur un sol gelé. – @ BA_in_SC

Voici un bon article à ce sujet. Fondamentalement, un terrain chauffé n’offre aucun soulagement du froid pour les joueurs. Le travail d’un terrain chauffé consiste à s’assurer que la surface de jeu n’est pas gelée et qu’elle est jouable. C’est à peu près ça. Et je ne suis même pas sûr que cela fasse un excellent travail. L’objectif est de chauffer le champ seulement assez chaud pour faire fondre la neige, mais pas de créer une bouillie.