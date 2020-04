Quelle est la meilleure équipe de l’histoire des Philadelphia 76ers?

Nous sommes arrivés à la ronde de championnat alors que nous cherchons à trouver la meilleure équipe de tous les temps dans l’histoire des 76ers de Philadelphie. Sur la base du vote des fans de la fourchette ci-dessus, nous avons maintenant notre tour de championnat avec la 1 tête de série étant les Sixers de 1982-1983 contre les Sixers de 2000-01 à 3 têtes de série.

Le vote des quatre derniers est tombé au fil. À la fermeture des bureaux de scrutin, c’était un lien entre les Sixers de 1967 et l’équipe de 2001. Nous avons rouvert le scrutin un peu pour aider à briser l’égalité et l’équipe 2001 est arrivée en tête.

Cela dit, entrons dans cette dernière manche et découvrons qui est la meilleure équipe de l’histoire des Sixers!

N ° 1 1982-83 76ers contre 2000-01 76ers

1 graine: 1982-83

Record en saison régulière: 65-17

Résultat des éliminatoires: Finale NBA remportée

Dernière équipe de championnat de l’histoire des 76ers, elle était dirigée par de vrais talents du Temple de la renommée. Des gars comme Julius Erving, Mo Cheeks, Moses Malone, Andrew Toney et d’autres ont dirigé cette équipe parsemée d’étoiles.

Joueurs clés

Julius Erving-Après avoir été si proches à plusieurs reprises dans le passé, Erving et les Sixers ont finalement percé en 1983 pour remporter un titre. Il a en moyenne 21,4 points et 6,8 rebonds cette saison.

Moses Malone-Fo ’Fo’ Fo ’. La première saison de Malone à Philadelphie a été spectaculaire car il a fourni une différence en bas et a fait en moyenne 24,5 points et 15,3 rebonds tout en remportant le titre de MVP de la finale.

Maurice Cheeks-Le meneur de jeu était le leader de l’équipe aux deux extrémités du terrain. Il a récolté en moyenne 12,5 points et 6,9 aides et 2,3 interceptions.

Andrew Toney-Le «Boston Strangler» était le héros méconnu de cette équipe. Bien qu’Erving et Malone aient mérité leurs éloges, Toney a fourni 19,7 points par match.

Marc Iavaroni-Le gars de la colle pour cette équipe. Il n’a récolté que 5,1 points en moyenne, mais il était un partant régulier et a fait les petites choses pour les aider à gagner.

Bobby Jones-Il n’a pas commencé un seul match en saison régulière, mais il a en moyenne 9,0 points de retard sur le banc et 4,6 rebonds. Il était essentiellement un sixième partant.

3 graines: 2000-01

Record en saison régulière: 56-26

Résultat des éliminatoires: Finales perdues de la NBA

C’était, de loin, l’équipe dirigée par Iverson la plus performante. Ils ont atteint les finales de la NBA pour la première fois depuis l’équipe titre de 1983 et ils ont donné aux grands et mauvais Los Angeles Lakers leur seule perte de la post-saison dans le match 1.

Joueurs clés

Allen Iverson-Bien sûr, nous commençons avec le MVP de la ligue. Iverson était à un niveau différent avec une moyenne de 31,1 points et 4,6 passes décisives avec 2,5 interceptions au cours de la saison.

Dikembe Mutombo-Acquise à la mi-saison des Hawks d’Atlanta pour Theo Ratliff, Mutombo a fait une énorme différence dans la peinture avec une moyenne de 2,5 blocs.

Eric Snow-Snow a une mauvaise réputation. Il n’était pas cette grande star, mais il a récolté en moyenne 9,8 points et 7,4 passes décisives avec 1,5 interception alors qu’il faisait les petites choses.

Aaron McKie-Sortant du banc avant de devenir partant en séries éliminatoires, McKie a donné à l’équipe une étincelle en moyenne de 11,6 points, 5,0 passes décisives et 4,1 rebonds. Il a joué un grand rôle dans la finale.

Tyrone Hill-Le gars de la colle bas, Hill a en moyenne 9,0 points et 9,6 rebonds. Il a fait le sale boulot méconnu dont l’équipe avait besoin.

Jumaine Jones-Jones n’a récolté en moyenne que 4,7 points en saison régulière, mais l’entraîneur Larry Brown l’a ensuite fait partir en séries éliminatoires et il a eu un impact. Ses chiffres n’étaient pas bons, mais il a fourni un ascenseur défensif.

