Quelle est la meilleure équipe Sixers jamais constituée?

Premier tour: ’19 vs. ’71 / ’77 vs. ’12 / ’03 vs. ’05 / ’08 vs. ’86

Avec la joie indéniable de March Madness qui nous a été enlevée en raison de la malheureuse épidémie de coronavirus, nous donnons notre propre version des supports pour essayer de trouver la meilleure équipe de l’histoire des Philadelphia 76ers.

Sur la base du support ci-dessus, les fans des Sixers sont invités à voter sur la personne qui, selon eux, est la meilleure équipe de l’histoire de la franchise. L’ensemencement est basé sur une variété de critères tels que la performance en saison régulière ainsi que la performance de l’équipe en séries éliminatoires.

Les quatre premières têtes de série obtiendront des adieux dès le premier tour et la première page de ce sera des informations sur cette équipe comme le record de la saison régulière, les finales des éliminatoires et les joueurs clés.

Première ronde: se termine le 25 mars à 23 h 59

Deuxième tour: se termine le 29 mars à 23 h 59

Demi-finales: se termine le 2 avril à 23 h 59

Championnat: se termine le 6 avril à 23 h 59

