Quelle est la meilleure équipe Sixers jamais construite?

Deuxième tour: ’83 vs ’86 / ’67 vs. ’03 / ’01 vs. ’77 / ’90 vs. ’19

Avec la joie indéniable de March Madness qui nous a été enlevée en raison de la malheureuse épidémie de coronavirus, nous donnons notre propre version des supports pour essayer de trouver la meilleure équipe de l’histoire des Philadelphia 76ers.

Le scrutin du tour 1 est terminé et il n’y a pas eu trop de bouleversements autres que les 9 têtes de série 1985-86 qui ont bouleversé l’équipe de 8 têtes de série 2007-08, ce qui n’est pas un bouleversement dans le vrai sens du terme.

Maintenant, c’est le moment pour la manche 2. Les vainqueurs de la manche 1 affrontent maintenant les quatre meilleures équipes de l’histoire des Sixers qui ont eu des byes, donc elles ont attendu.

Le format de vote est le même que pour le Round 1, nous invitons donc les fans de Sixers à voter sur eux pour nous aider à découvrir qui est la meilleure équipe de l’histoire de la franchise!

Première ronde: se termine le 25 mars à 23 h 59

Deuxième tour: se termine le 29 mars à 23 h 59

Demi-finales: se termine le 2 avril à 23 h 59

Championnat: se termine le 6 avril à 23 h 59

