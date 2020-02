Quelle est la probabilité que les Chiefs ou les 49ers reviennent au Super Bowl?

Avec 32 équipes et un plafond salarial de niveau, il est incroyablement difficile de répéter en tant que champion du Super Bowl. Depuis 1990, seules trois équipes – les Cowboys de 1992-92, les Broncos de 1997-98 et les Patriots de 2003-04 – ont pu défendre leur emprise sur le trophée Vince Lombardi.

Cela crée un précédent élevé pour le quart-arrière des Chiefs et le joueur en titre du Super Bowl Patrick Mahomes à suivre. Les trois derniers QB partants pour assister aux défilés consécutifs du championnat ont été trois stars absolues (Troy Aikman, John Elway et Tom Brady).

Cela laisse un objectif clair pour Kansas City en 2020: faire passer son quart-arrière de grand à légendaire. Mahomes est déjà le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à avoir remporté à la fois une saison régulière et un MVP du Super Bowl. Le seul rappel approprié pourrait être de faire les deux dans la même saison. Seuls Bart Starr, Terry Bradshaw, Joe Montana, Emmitt Smith, Steve Young et Kurt Warner – tous membres du Temple de la renommée – ont pu s’en sortir.

Pour ce faire, il devra inverser les tendances récentes. Au cours de la dernière décennie, seules deux équipes ont fait leur apparition cette saison après avoir remporté le Super Bowl. Aucun des deux n’a pu surmonter cette bosse pour rouler dans un deuxième championnat consécutif.

Gagnants du Super Bowl, 2009-18

Année



Gagnant du Super Bowl



Record de l’année prochaine



Résultat après-saison













Année



Gagnant du Super Bowl



Record de l’année prochaine



Résultat après-saison















2018



Patriots de la Nouvelle-Angleterre



12-4



Lost Wild Card











2017



Eagles de Philadelphie



9-7



Ronde divisionnaire perdue











2016



Patriots de la Nouvelle-Angleterre



13-3



Super Bowl perdu











2015



Denver Broncos



9-7



Séries éliminatoires manquées











2014



Patriots de la Nouvelle-Angleterre



12-4



Championnat Lost Conference











2013



Seattle Seahawks



12-4



Super Bowl perdu











2012



Corbeaux de Baltimore



8-8



Séries éliminatoires manquées











2011



Giants de New York



9-7



Séries éliminatoires manquées











2010



Packers de Green Bay



15-1



Ronde divisionnaire perdue











2009



La Nouvelle-Orléans Saints



11-5



Lost Wild Card

Les Chiefs chercheront à éviter la gueule de bois du Super Bowl qui a mis fin aux défenses des Broncos, Ravens et Giants avant même le début des séries éliminatoires. Leur situation de quart-arrière stable devrait leur donner une excellente longueur d’avance sur la voie d’une défense du titre.

Cette défaite au Super Bowl 54 est une mauvaise nouvelle pour les 49ers



Au cours des 54 années du Super Bowl, seules trois équipes sont passées de la défaite sur la plus grande scène du jeu à la victoire une saison plus tard. La Nouvelle-Angleterre a pu le faire il y a un peu plus d’un an, mais il faudrait remonter au début des années 1970 pour trouver les deux autres équipes pour accomplir cet exploit:

1970-71 Cowboys, Super Bowls V et VI

1971-72 dauphins, Super Bowls VI et VII

Patriotes 2017-18, Super Bowls 52 et 53

Les Cowboys sont tombés aux mains des Colts dans le Super Bowl V et, un an plus tard, Roger Staubach a mené Dallas à une victoire sur les Dolphins. Ces dauphins ont ensuite remporté le Super Bowl VII contre Washington en janvier 1973. La Nouvelle-Angleterre a atteint trois Super Bowls consécutifs après les saisons 2016-18 (et quatre en cinq ans). Les Patriots ont battu les Falcons avec le plus grand retour de l’histoire du Super Bowl pour couronner 2016, puis n’ont pas pu trouver cet équipement supplémentaire dans un autre thriller – une défaite de 41-33 contre les Eagles en février suivant. Brady a vengé cette perte en envoyant les Rams dans un snoozer l’année suivante.

Revenir au Super Bowl et perdre pour une deuxième saison consécutive est tout aussi rare. Seules trois franchises ont jamais eu cet honneur ignominieux.

1973-74 Vikings, Super Bowls VIII et IX

1986-87 Broncos, Super Bowls XXI et XXII

1990-93 Factures, Super Bowls XXV, XXVI, XXVII et XXVIII

Il est clair que, à quelques exceptions près, les équipes qui se rendent au Super Bowl dimanche et ne parviennent pas au sommet de la montagne ne s’améliorent généralement pas sur cette finition la saison suivante. Comment se révèlent-ils à la place? Voici un aperçu de tous les perdants du Super Bowl des 10 dernières années et comment ils ont surmonté la frustration de se rapprocher si douloureusement d’un titre mondial.

Finalistes du Super Bowl, 2009-2018

Année



Finaliste du Super Bowl



Record de l’année prochaine



Résultat après-saison













Année



Finaliste du Super Bowl



Record de l’année prochaine



Résultat après-saison















2018



Rams de Los Angeles



9-7



Séries éliminatoires manquées











2017



Patriots de la Nouvelle-Angleterre



11-5



A remporté le Super Bowl











2016



Atlanta Falcons



10-6



Ronde divisionnaire perdue











2015



Panthères de la Caroline



6-10



Séries éliminatoires manquées











2014



Seattle Seahawks



10-6



Ronde divisionnaire perdue











2013



Denver Broncos



12-4



Ronde divisionnaire perdue











2012



San Francisco 49ers



12-4



Championnat Lost Conference











2011



Patriots de la Nouvelle-Angleterre



12-4



Championnat Lost Conference











2010



Pittsburgh Steelers



12-4



Lost Wild Card











2009



Indianapolis Colts



10-6



Lost Wild Card

Les Niners ne tomberont probablement pas d’une falaise la saison prochaine – seuls les Panthers ont chuté en dessous de .500 après avoir remporté leur championnat de conférence – mais les chances d’une date en février à Tampa l’année prochaine ne sont pas grandes. Un seul des 10 derniers perdants du Super Bowl est même revenu au grand match l’année suivante.

Sur le plan positif, les perdants du Super Bowl ont en fait un taux plus élevé d’apparitions en séries éliminatoires au cours de la dernière décennie que les gagnants – 80% contre 70%. Les perdants de l’année dernière, les Rams, pourraient être une mise en garde.

Comme San Francisco, LA était une équipe de la NFC West qui a attaqué une attaque avec un quart-arrière tremblant, mais très médiatisé, et une passe colossale au Super Bowl. Même avec une défense améliorée qui est passée de la 17e à la neuvième dans la cote d’efficacité DVOA de Football Outsiders, la régression de Jared Goff a cédé la place à une saison 9-7 au cours de laquelle les Rams ont été éliminés de la course aux séries éliminatoires avant la semaine 17. Si Jimmy Garoppolo fait face à des difficultés similaires , les Niners pourraient disparaître de l’élite du NFC.

À seulement 24 ans, Mahomes aura de nombreuses opportunités de remporter un autre championnat du monde, même si une répétition du titre est une tâche difficile. L’histoire suggère qu’il ne reviendra probablement pas au Super Bowl 55, mais que ce n’est pas une destination impossible. Les perspectives sont un peu plus sombres à San Francisco, bien que les 49ers soient également capables d’échapper aux tendances récentes.

Les deux équipes auront une intersaison complète pour gérer leurs listes et se préparer pour un voyage de retour en Floride en février prochain. Mais les 30 autres équipes de la ligue feront de même, et elles ont toutes fixé leurs objectifs sur les rois régnants de l’AFC et de la NFC.