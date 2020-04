Quelle est la prochaine étape pour les Bulls alors que Arturas Karnisovas commence à faire sa marque? – L’Athletic

Les Bulls ont eu un lundi chargé.

Ils ont envoyé quatre communiqués de presse – tous avant midi – et ont organisé une conférence téléphonique avec des journalistes pour la première fois depuis que la NBA a suspendu sa saison. Tout était centré sur l’arrivée d’Arturas Karnisovas en tant que nouveau vice-président exécutif des opérations de basket-ball de l’équipe, une location qui marque l’aube d’une nouvelle ère.

Karnisovas supplante John Paxson, qui a dirigé la franchise vers des résultats mitigés au cours des 17 dernières saisons. Paxson occupera un poste de conseil tandis que le directeur général Gar Forman a été licencié, et les Bulls avancent avec des plans pour revoir leur leadership au front-office dans l’espoir que du sang neuf apportera de meilleurs résultats.

“Le propriétaire est responsable de l’embauche de la bonne personne pour diriger l’équipe de basket-ball, puis devrait se mettre de côté et laisser les gens du basket-ball faire leur travail”, a déclaré le président et chef de l’exploitation de Bulls, Michael Reinsdorf. «Et si nous choisissons la mauvaise personne, le rétablissement peut prendre des années. Et donc nous …

