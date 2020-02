Quelle fin serrée Greg Olsen a à offrir à sa prochaine équipe de la NFL

Une extrémité serrée de haut niveau a frappé le marché lorsque les Panthers se sont séparés avec Greg Olsen pendant l’intersaison. Mais combien reste l’homme de 34 ans dans le réservoir? Olsen, qui fait partie de la NFL depuis qu’il a été repêché par les Bears en 2007, a passé les neuf dernières saisons avec Carolina, accumulant trois hochements de tête dans le Pro Bowl et trois saisons de plus de 1000 verges de réception dans le même temps.

Olsen a été une arme constante dans sa carrière. Il est connu pour être un récepteur sûr, même s’il a parfois eu du mal à bloquer. Les blessures ont toutefois été un problème qui a limité son efficacité ces dernières années. La dernière fois qu’Olsen a joué une saison complète, c’était en 2016, quand il a capté 80 passes pour 1073 verges et trois touchés.

Le jeu d’Olsen en 2019 devrait cependant intéresser quelques équipes à ses services. La saison dernière, Olsen a capté 52 passes pour 597 verges et une paire de touchés. Il a capté 63,4% des passes lancées sur son chemin et a gagné 7,3 verges par cible, ce qui correspond à sa fourchette de carrière normale. Sur ses 52 réceptions, 34 sont allées pour les premiers essais.

Il convient également de noter que Olsen a fait tout cela avec une situation de quart-arrière fragile: d’abord un Cam Newton blessé, puis Kyle Allen, et enfin la recrue Will Grier.

Ses jours de fin serrée n ° 1 sont probablement derrière lui, mais Olsen peut être une présence vétéran utile.

Voici pourquoi il lui reste encore beaucoup à offrir à une nouvelle équipe:

Olsen est toujours un récepteur dangereux

La saison dernière, Olsen a eu quelques gros matchs malgré les problèmes des Panthers au quart-arrière. Après que Newton soit tombé pour la saison, Allen est entré dans l’alignement de la semaine 3 contre les Cardinals. Olsen a capté la première passe d’Allen lors de la saison 2019.

Ce genre de jeu est celui qu’Olsen est si bon – en contournant le bord d’un secondeur pour s’ouvrir. Il a couru un fondu rapide, et Allen a livré une balle très capturable, résultant en un gain de 17 verges.

Le meilleur travail d’Olsen cette saison est venu au milieu du terrain. Son match le plus productif de la saison a été une performance de six prises et 110 verges contre les Buccaneers lorsque Newton était quart-arrière. Il y avait deux grands jeux au milieu de celui-ci qui mérite d’être souligné.

La première:

Olsen n’est pas aussi rapide et il ne traverse pas les plaqueurs comme il le faisait auparavant, mais il peut toujours rendre un secondeur stupide avec une coupe subtile. C’est ce qu’il a fait sur le jeu ci-dessus, en parcourant un chemin de traversée simple au milieu et en laissant son défenseur derrière. Olsen a battu son homme suffisamment bien pour qu’il ramasse encore 15 mètres après la prise.

Il ne s’agit pas non plus de battre la couverture des hommes. Olsen est si bon pour trouver l’endroit parfait dans la zone, juste au-dessus d’un secondeur mais bien entre les sécurités.

Il s’est libéré pour un gros match contre les Buccaneers:

Olsen fait beaucoup de choses avec un peu de mouvement. Il n’a pas fait grand-chose ici mais a couru tout droit à travers la couture, où le trou naturel de la zone l’attendait. Il n’a pas non plus cassé la foulée et a tendu la main pour tirer le crochet, démontrant à nouveau sa mécanique solide comme le roc.

Tout cela dit, Olsen n’est pas seulement une menace au milieu. Il peut aussi faire du travail en dessous:

C’est une sortie rapide qu’Olsen a rattrapée contre les Packers avec Allen au quart-arrière. Il s’est rapidement tourné vers le haut et a ramassé facilement 15 mètres. Olsen a souvent joué ce genre de jeu au cours de sa carrière – il est souvent l’option de largage pour les quarts face à un blitz, et le résultat est généralement quelque chose de similaire à ci-dessus.

Cela contribuera à faire de lui un atout précieux pour le quart-arrière avec lequel il fera équipe ensuite.

Olsen aura 35 ans en mars et entame sa 14e saison dans la NFL. Il ne sera pas la cible privilégiée d’un quart-arrière, mais il a les compétences nécessaires pour être fiable. Même s’il ne reprend pas complètement les matchs de football, c’est un joueur que les défenses doivent prendre en compte lors des transmissions.

Olsen est prêt pour une carrière après la NFL, chaque fois qu’il décide de raccrocher. Pendant l’intersaison, il est sur le stand de diffusion de la XFL, et il a également appelé des matchs de la NFL auparavant. Il a reçu des commentaires positifs pour son travail d’annonceur (contrairement à certains autres points faibles). Mais avant d’y arriver, il veut montrer qu’il peut encore jouer.

Jusqu’ici, ça a été une sacrée carrière, et Olsen aura la possibilité d’ajouter à son héritage avec sa nouvelle équipe.