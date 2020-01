Quels joueurs sont LES PLUS susceptibles d’être traités sur la liste de Boston?

Les Boston Celtics ont un problème de score au banc, et s’ils concluent un accord avant la date limite du 6 février, ce sera probablement pour résoudre ce problème.

Bien que le centre Enes Kanter ait été énorme pour Boston certaines nuits, il disparaît également pour les autres, ne laissant que l’attaquant recrue Grant Williams comme une option de banc relativement cohérente, et un joueur qui marque rarement à cela.

L’absence d’offense sur la deuxième unité peut être partiellement corrigée avec des entrées stupéfiantes, mais l’équipe doit trouver une autre option pour la notation des réserves, que ce soit par le développement interne ou les métiers.

Le trading peut aider un autre problème sur son chemin cet été, mais avant d’aller plus loin, essayons de déterminer qui pourrait être en route vers une nouvelle maison si un déménagement est effectué avant la date limite.

Pour commencer, un type de contrat splashy, max-contract est peu probable, sinon complètement hors de la table.

Comme cela a été écrit à l’infini cette saison, il existe une multitude de facteurs allant du manque de cibles appropriées à l’importance de commencer les joueurs au style de jeu des Celtics rendant une telle affaire invraisemblable, voire impossible.

Cela laisse une petite affaire, soit construite autour de l’un des vétérans de l’équipe en première ligne (peu probable en raison de préoccupations profondes, mais encore une fois, pas hors de question), de la classe recrue à sept joueurs ou d’une combinaison de ceux-ci.

En revenant au début de cet article, Williams a été le seul point lumineux constant parmi cette énorme classe de recrue, offrant des minutes de qualité pour le banc, et Kanter et le vétéran Brad Wanamaker.

Le produit Pitt a, en effet, une clause de non-échange en raison de sa situation en matière de droits des oiseaux, ce qui signifie que, à moins que tout accord auquel il ferait partie pour une équipe adverse doive être un appel.

Dans le même temps, ils ont jusqu’à trois choix garantis pour le premier tour pour lesquels ils auront besoin d’espace et pourraient avoir jusqu’à 14 offres en cours la saison prochaine si tout le monde peut revenir.

En bref, il y a un problème mathématique simple à résoudre.

Alors que les attaquants Gordon Hayward et Kanter peuvent tous deux se retirer de leur accord actuel, il y a des arguments pour rester et tenter leur chance sur le marché, ne laissant que Semi Ojeleye et Javonte Green comme contrats acceptables pouvant être coupés pour laisser la place aux jeunes talents devraient le besoin s’en fait sentir.

Ils sont tous les deux des joueurs de rotation utilisables sur des offres de bonne valeur, le genre que vous ne jetez pas simplement pour rien, même si chacun a ses défauts respectifs.

Cela laisse deux fenêtres pour répondre à ces choix de brouillon entrants – avant la fin du jour ouvrable le jeudi 6 février ou pendant l’intersaison.

Boston pourrait choisir d’attendre et de voir ce qui se passera cet été avec le projet, en combinant peut-être des choix et des contrats existants pour monter dans le projet ou en sortir et en faire un autre.

Ils pourraient également en faire autant maintenant, avant la fin de l’échéance commerciale. La solution la plus simple, cependant, serait un mouvement de fin de banc pour consolider les talents et ajouter des notes sur le banc.

Les deux Williamses sur la liste – le centre de deuxième année, Robert et Grant, ont tous deux montré suffisamment pour montrer clairement qu’ils valent largement la peine de s’accrocher.

Comme le note Hunter Felt de Forbes SportsMoney sur le produit du Tennessee, Williams est «quelqu’un qui peut contribuer à toutes les facettes du jeu, en termes d’offensive et de défense, et sur lequel compter pour prendre les bonnes décisions de basket-ball.»

Timelord, d’autre part, pourrait potentiellement devenir un démarreur haut de gamme s’il peut rester en assez bonne santé pour se développer.

L’attaquant Romeo Langford montre des flashs de ce qui a fait de lui une perspective universitaire si prisée, mais il semble à des années d’un rôle de rotation même élevé la plupart des nuits.

Le tireur d’élite du périmètre de la NCAA, Carsen Edwards, est devenu un G-Leaguer inefficace, enregistrant seulement 28,2% de trois sur 8,5 tentatives par match à ce niveau, et seulement 31,4% dans la NBA, déclenchant des drapeaux rouges avec la durée de son effondrement actuel, seulement montrant maintenant de petits signes de retournement.

Bien que de telles choses aient tendance à se régler après un an ou deux dans la ligue, il n’est pas rare que des joueurs (comme James Young et RJ Hunter, par exemple) ne trouvent jamais leur chemin – le problème est de savoir lequel est alors qu’il est encore temps pour déplacer les joueurs qui ne vont pas y arriver.

Il est probablement trop tôt pour jeter l’éponge non plus, mais peut-être que si la bonne offre venait, cela pourrait valoir la peine.

Bien qu’ils ne soient pas sur des offres régulières, les joueurs bidirectionnels Tacko Fall et en particulier Tremont Waters sont probablement des options de meilleure valeur pour une place sur la liste du club parent que Vincent Poirier ne l’a prouvé, et ce dernier bénéficierait probablement des représentants qu’il obtiendrait. contre de meilleurs adversaires.

Quant au grand homme français, alors que ce sont les vrais grands européens qui ont tendance à prendre du temps à s’adapter à la NBA, à 26 ans déjà, Vinny Sexpants est peut-être le contrat le plus consommable de la liste des Celtics.

Cela laisse Javonte Green le prochain joueur le plus susceptible d’être traité, car il a prouvé une option de profondeur précieuse sur l’aile, une position prisée dans la NBA qui pourrait s’avérer intrigante pour les front-offices opposés.

Cela ne veut pas dire que Green est un mauvais joueur, ni Poirier, d’ailleurs – juste que si un mouvement de fin de banc finit par se produire, il impliquera très probablement un ou les deux de ces deux joueurs et certains actifs de projet pour aiguiser l’appétit d’un directeur général intéressé.

Langford et / ou Edwards pourraient également être sur la table, mais compte tenu de leur avantage encore existant, ne serait probablement impliqué que pour un joueur avec un avantage de départ au moins supérieur à la moyenne, ce que ces deux recrues ont sans doute eux-mêmes malgré leurs débuts difficiles.

Si les Celtics peuvent trouver un prétendant disposé à leur permettre de combiner ces projets d’actifs 2020, ou que Boston ne puisse trouver aucun accord raisonnable avant la date limite, toutes ces informations pourraient très bien être sans objet.

Mais si un accord doit être conclu cet hiver, ce sont ces quatre joueurs qui porteront le plus probablement un nouvel uniforme avant la Saint-Valentin.

.