Quels sont les enjeux des 2 plus grands jeux de Noël de la NBA

Nous avons deux matchs de la NBA spectaculaires le jour de Noël et un autre très bon match de la NBA du jour de Noël entaché de blessures et deux très mauvais matchs de la NBA de Noël entachés en mettant en vedette deux des pires équipes de la ligue. Alors concentrons-nous sur le positif avec ces deux matchs spectaculaires: Lakers vs Clippers et Bucks vs Sixers.

Celles-ci pourraient être des aperçus des finales de conférence. En fait, les Clippers et les Sixers étaient des choix populaires pour participer à la finale de la NBA, mais les Lakers et les Bucks règnent en maître à chaque conférence jusqu'à ce point. Philly et les Clips sont en fait chacun à quelques places en arrière – L.A.est actuellement n ° 4 à l'ouest et les Sixers sont n ° 5 à l'est. Mais il y a des raisons très évidentes au-delà des prédictions de pré-saison pour expliquer pourquoi elles occupent une si grande place: les Clips ont le duo d'ailes le plus meurtrier de la ligue à Kawhi Leonard et Paul George, et les Sixers ont une liste qui crie le mastodonte défensif.

En réalité, LeBron James et Anthony Davis ont été le meilleur duo de la ligue, et la défense des Bucks est complètement scandaleuse. Mais les équipes auxquelles elles seront confrontées à Noël ressentent quelque chose comme de la Kryptonite potentielle. Nous verrons! Les Bucks n’ont pas encore affronté Philly cette saison. Les Clips ont battu les Lakers lors de la soirée d'ouverture sans Paul George. Nous verrons.

Inscrivez-vous au



bulletin





Bonjour, c'est le basket



Actualités et liens NBA livrés à votre boîte de réception chaque jour de la semaine, pour ne jamais manquer

Programme

Toutes les heures de l'Est.

Celtics à Raptors, 12, ESPN – jeu très regardable, même sans Pascal Siakam, Marc Gasol, Marcus Smart et peut-être ou peut-être pas Gordon Hayward

Bucks chez Sixers, 2h30, ABC

Fusées à Guerriers, 5, ABC – yikes

Clippers chez Lakers, 8, ABC et ESPN – pourquoi ABC fait ça? Est-ce un stratagème de notation comme lorsque les MTV VMA Awards sont sur 75% de tous les réseaux Viacom en même temps?

Pélicans à Pépites, 10h30, ESPN – woof, félicitations aux Nuggets pour avoir reçu un conseil de Noël à 8 h 30, heure locale, votre prix est une victoire presque sûre contre une équipe triste et surpassée

Liens

L'horaire de Noël, classé. Dan Devine sur la joie que les matchs programmés peuvent offrir.

Mike Prada avec une ventilation exceptionnelle de ce qui fait l'élite de la défense de Milwaukee.

Le début de match contre les Celtics représente le tout premier match à domicile des Raptors le jour de Noël, une réalisation assez importante (une réalisation remportée uniquement immédiatement après avoir remporté un championnat). Alex Wong nous ramène au tout premier match à domicile des Raptors pour montrer le chemin parcouru par la franchise.

TEMPS DE REMBOBINAGE! Revivre le jeu dramatique à la fin du jeu 3 horriblement désordonné de Knicks vs Bulls en 1994.

Pourquoi les statistiques de 538 aiment tellement Will Barton.

J'ai écrit sur les cinq façons dont l'idée du tournoi de la NBA en saison pourrait échouer.

Ben Golliver parle à Adam Silver de ~ The Ratings ~.

Seerat Sohi pense qu'Isaïe Thomas n'aurait pas dû être suspendu pour avoir approché des chahuteurs dans les tribunes.

Les championnats Celtics sont-ils candidats?

La pure joie de l'équipage squelette Raptors. Kyle Lowry a juste besoin de quelques bons hommes et il est bon.

Les Clippers devraient-ils se préoccuper des fils soufflés?

Pourquoi Buddy Hield a du mal?

Paolo Uggetti sur Kawhi faisant de la «gestion de la charge» son véritable style de jeu.

Il est vraiment incroyable que Robbie Hummel remporte la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2020 et que l’équipe masculine de basket-ball 5 contre 5 ne l’ait pas.

Et enfin: Spencer Hall a acquis une chaise de camp. Où sont les Avengers quand nous en avons le plus besoin?

Soyez excellents les uns envers les autres.