Quels sont les joueurs les mieux notés de la NBA

Le basket-ball continue d’évoluer et il est de plus en plus courant de trouver des joueurs totaux, des hommes de l’avenir qui sont venus au présent pour gaspiller tout ce qui est établi dans le sport et construire un héritage. La NBA Vivez l’un de ses moments les plus glorieux de l’histoire avec la confluence de professionnels irréprochables en termes de discipline, débordant de talent et d’intelligence sur la piste et avec un physique énorme. Des joueurs capables de s’imposer comme leaders des deux côtés du terrain, d’aider, de rebondir et de marquer avec des pourcentages élevés. Compte tenu de la notation utilisée par ESPN qui pourrait être assimilée à l’évaluation du basket-ball de la FIBA, où tous les aspects positifs et négatifs de la fiche statistique sont pris en compte, des conclusions intéressantes peuvent être tirées.

L’un d’eux est la présence de seulement deux joueurs intérieurs parmi les dix meilleurs records, tant que nous considérons Giannis Antetokounmpo comme extérieur. Ils sont Anthony Davis et Karl Anthony Towns. Cela montre que le basket-ball est aujourd’hui gouverné par des hommes grands et forts, capables de jouer dans presque toutes les positions avec polyvalence et d’annuler l’efficacité des centres classiques, en net déclin dans la ligue. Un autre fait curieux est de voir que parmi les meilleurs de ce classement, il y a quatre joueurs appartenant à des équipes sans aspirations sur le ring et qui sont hors des positions éliminatoires.

Les données réaffirment le sentiment qu’il y a plusieurs joueurs au total dans la ligue: Lebron James, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic, bien que la filtration des James Harden Parmi eux, confirme la tendance à la hausse des Rockets en défense. Impressionnant de voir comment aussi Rusell Westbrook il figure parmi les meilleurs de ce classement, suggérant la nécessité pour les Texans d’être mieux positionnés. Parmi les absents en première position, il se démarque Nikola Jokic, Jimmy Butler, Chris Paul, Joel Embiid ou Ben Simmons, des joueurs très équilibrés qui font tout sur le terrain. Ceux-ci sont le Les 10 meilleurs joueurs NBA.

1. Giannis Antetokounmpo: 54,4

2. James Harden: 53,9

3. Luka Doncic: 50,5

4. Lebron James: 50,2

5. Karl-Anthony Towns: 47,7

6. Apportez jeune: 47,2

7. Anthony Davis: 47,1

8. Damian Lillard: 47,1

9. Russell Westbrook: 46,1

10. Bradley Beal: 45,3

.