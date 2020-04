Qu’est-ce que quoi? Un regard sur les moments les plus improbables de l’histoire du cinéma de basket-ball – The Athletic

Suspendre l’incrédulité est une grande partie de profiter de beaucoup de films. Bien sûr, il doit y avoir une partie de la prémisse et de l’environnement de chaque film dans lequel vous achetez si vous voulez vivre l’expérience. Afin de croire que Superman peut faire toutes ces choses héroïques, je dois accepter l’idée qu’il possède des super pouvoirs en tant qu’être étranger. Peut-être que Wesley Snipes ne ressemble pas au joueur de basket-ball le plus naturel et le plus talentueux de Venice Beach, simplement en se basant sur le ballon avec son poignet, mais si vous pouvez accepter l’idée qu’il gouvernerait ce terrain et ignorerait une partie de la surface des problèmes esthétiques, alors on peut croire que Sidney Dean est très souvent le roi de cette cour.

Avec les films de sport, vous devez généralement suspendre encore plus d’incrédulité. Vous avez des acteurs et actrices qui tentent d’imiter certains des exploits les plus habiles et les plus athlétiques que la plupart d’entre nous ne rêvent que de faire. Lorsque vous vous aventurez dans les films de basket-ball, vous parlez des plus qualifiés …

.