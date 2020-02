Qu’est-ce que “The Masked Singer”, l’émission télévisée d’après-match du Super Bowl de Fox?

Le chanteur masqué revient à Fox immédiatement après le Super Bowl 54 pour commencer la troisième saison en tant que série la plus farfelue à la télévision.

Animé par Nick Cannon, le spectacle est votre concours de chant de compétition typique, sauf pour le fait que les challengers de célébrités cachent leur identité sous les costumes les plus fous que vous ayez jamais vus. Le spectacle est basé sur le spectacle sud-coréen King of Masked Singer et je décris souvent le regarder comme un rêve de fièvre dont vous ne voulez pas vraiment vous réveiller.

Alors, que pouvez-vous attendre de The Masked Singer? Je ferai de mon mieux pour le décomposer pour vous:

Comment fonctionne The Masked Singer?

Plusieurs célébrités s’affronteront chaque saison dans un format compétitif jusqu’à ce qu’un gagnant soit couronné. Chaque semaine, un chanteur masqué est exclu de l’émission et ensuite forcé de montrer son identité. Jusque-là, il est totalement anonyme car les fans et les juges tentent de deviner l’identité de chaque chanteur. Des conseils sont donnés avant chaque représentation pour aider les téléspectateurs à deviner.

Qui est sur The Masked Singer?

Une gamme sauvage de célébrités qui ont besoin d’un petit coup de pouce de popularité ou d’athlètes qui veulent prouver qu’ils peuvent aussi chanter. La saison 1 a été remportée par T-Pain, qui a réussi à se défaire de l’idée qu’il ne pouvait chanter que grâce à l’autoréglage en laissant sa vraie voix se faire entendre derrière un costume de monstre velu bleu. Wayne Brady a remporté la saison 2 déguisé en renard, battant Chris Daughtry déguisé en Rottweiler et Adrienne Bailon déguisée en flamant rose.

Je vous l’ai dit – c’est un rêve de fièvre.

Qui sont les juges?

Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger.

La plupart du temps, ils sont horribles à deviner qui est derrière chaque masque, mais ils ajoutent un peu de divertissement. Si vous voulez de l’aide pour deviner l’identité des candidats, regardez sur Twitter. Les abonnés de Twitter à l’émission ont une meilleure idée de qui est qui, tandis que les juges devinent des célébrités comme Beyonce, qui ne participeraient jamais à une émission comme celle-ci.

Ceci est un blog de sport après tout, alors voici les athlètes qui ont participé à l’émission jusqu’à présent

Saison 1: Terry Bradshaw et Antonio Brown

Saison 2: Victor Oladipo et Laila Ali

Oladipo a atteint la quatrième place de la saison 2, ce qui fait de lui l’athlète le mieux classé jusqu’à présent. En fait, tous les autres athlètes étaient absents au cours des trois premières semaines. C’est là que je branche mon blog sur Oladipo sous le nom de Thingamajig, que j’ai appelé après sa première représentation.