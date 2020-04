Qui est mieux Luka Doncic ou Zion Williamson

Ils sont deux des acteurs les plus surprenants et les plus perturbateurs de toute l’histoire du NBA. Peu de jeunes joueurs ont été trouvés avec autant de confiance en soi, de charisme et de talent que ceux qui affichent autant Luka Doncic comme Zion Williamson. Les blessures n’ont pas continué les Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans sa première année, marquée par le coronavirus, mais les matchs auxquels il est venu jouer ont été une ode au basket-ball et la démonstration que l’avenir est arrivé. Un homme de 1,98 et de plus de 120 kg qui bouge avec une grande agilité et qui a une bonne main, chose impensable il y a quelques années. Pour sa part, le Slovène a étonné la première année et a continué de le faire la deuxième, menant certains Mavericks de Dallas dans les aspirations des séries éliminatoires.

Mais la question qui hante l’esprit de nombreux fans est claire. Qui sera le plus important dans la NBA? Vous ne pouvez pas comparer les deux parce qu’ils sont très différents, donc dire qui est le mieux n’aurait aucun sens, mais il est très pertinent de savoir laquelle des deux trésors possède les conditions nécessaires pour mener un projet gagnant. Les deux franchises ont évolué sur le marché pour concevoir une équipe à leur mesure et leur donner les clés de la ville. En ce sens, le processus Dallas Mavericks est beaucoup plus complet et l’incorporation d’une épée de deuxième niveau autant que Kristraps Porzingis est décisive.

La capacité d’aider, de marquer à partir de nombreuses positions et d’ouvrir des trous pour ses coéquipiers, fait de Luka un diamant à l’état brut en tant que leader d’un projet à long terme. “Son jeu est équilibré et il a beaucoup de marge d’amélioration. Si Zion est en bonne santé, il remportera plusieurs MVP, mais en tant que leader d’une franchise, Doncic est plus cohérent.” Dans cette ligne, certains dirigeants et entraîneurs de la NBA se sont exprimés selon SportsYahoo, qui semblent transmettre le sentiment général de tous les fans depuis les blessures et la morphologie de Zion Williamson Ils sont perçus avec suspicion par tout le monde, ainsi que leur capacité à impliquer leurs collègues et à générer leur propre style, quelque chose dans lequel Luka Doncic il est déjà très avancé.

