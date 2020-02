Qui est qui dans la saison 3 de “The Masked Singer”?

The Masked Singer a débuté après le Super Bowl LIV et apparemment, nous allons avoir beaucoup d’athlètes … ou du moins des connexions avec le Super Bowl … dans la saison 3. En fait, cette classe de célébrités habillées en costumes élaborés aura 69 nominations combinées aux Grammy Awards, 11 apparitions au Super Bowl et trois étoiles sur le Hollywood Walk of Fame.

Alors, pourquoi un site Web sportif couvrant The Masked Singer? Parce que toute bonne compétition se qualifie de sport.

Il y a des spoilers possibles à venir et ce sont nos meilleures hypothèses pour l’émission de compétition la plus ridicule à la télévision:

en relation

Qu’est-ce que c’est que “The Masked Singer”?

Toujours en compétition:

Tigre blanc: Rob Gronkowski

Pourquoi? Et bien les mouvements de marche et de danse du tigre étaient étrangement similaires. Il a également mentionné «quatre points et il y a sept ans», soit 87 et c’est le numéro de football de Gronk.

Dans quelle mesure? 80%

Tortue: Jesse McCartney

Pourquoi? La voix (c’est une très bonne voix) ressemble beaucoup à Jesse McCartney mais les indices ne correspondent pas.

Dans quelle mesure? 50%

Lama: je n’ai aucune idée

Pourquoi? Les indices comprenaient un DJ radio et une scène du film Ghost. Je n’en ai vraiment aucune idée encore.

Dans quelle mesure? 0%

Miss Monster: il y a beaucoup de suppositions pour Chaka Khan

Pourquoi? Regardez si Questlove le pense, je suis avec

Ok CHAKA KHAN est cette chose rose sans aucun doute !!!!!!!! @MaskedSingerFOX

– A mangé. Aussi. Fore. (@questlove) 3 février 2020

Dans quelle mesure? 32% juste parce que c’est trop tôt.

Kangourou: Jordyn Woods?

Pourquoi? Parce que Twitter le pense à cause de sa voix.

Dans quelle mesure? 28%

Éliminé:

Robot: Lil Wayne – Éliminée la semaine 1

Je ne serai jamais sur le fait que Lil Wayne a été éliminé lors d’un spectacle de chant, peut-être avant Rob Gronkowski.