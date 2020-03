Qui est Rudy Gobert? Un joueur de la NBA teste positif pour le coronavirus

La NBA a annoncé que son 2019-2020 sera suspendu indéfiniment après qu’un joueur de l’Utah Jazz ait été testé positif pour le coronavirus.

La ligue n’a pas confirmé, mais le centre Rudy Gobert est le joueur infecté, selon USA TODAY.

L’Utah devait jouer contre l’Oklahoma City Thunder mercredi soir au Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City, mais le match a été interrompu juste avant le tipoff et a finalement été reporté.

Gobert n’était pas sur place, selon Young, mais les joueurs ont été mis en quarantaine dans les vestiaires après l’annonce.

Voici cinq choses à savoir sur Gobert et la situation actuelle:

Déclaration de l’Utah Jazz

The Jazz a publié une déclaration décrivant la chronologie des événements. Bien que ni l’équipe ni la ligue n’aient encore confirmé qu’il s’agissait de Gobert, il existe maintenant un rapport publié sur ce qui s’est passé.

Ce matin, un joueur de l’Utah Jazz a testé négatif pour la grippe, l’angine streptococcique et une infection des voies respiratoires supérieures. Les symptômes de l’individu ont diminué au cours de la journée, cependant, par mesure de précaution, et en consultation et en coopération avec le personnel médical de la NBA et les responsables de la santé de l’Oklahoma, la décision a été prise de tester le COVID-19.

Un résultat positif préliminaire est revenu juste avant le coup d’envoi du match Utah Jazz-Oklahoma City. Par la suite, la NBA a correctement pris la décision de reporter le match. Quand il a été déterminé que l’individu serait testé, nous avons immédiatement informé le bureau de la ligue. La santé et la sécurité de nos joueurs, de notre organisation, de l’ensemble de notre ligue et de tous ceux potentiellement touchés par cette situation sont primordiales dans nos discussions.

Gobert était à Oklahoma City, mais pas à l’aréna

Alors que Gobert n’était pas dans l’arène, il était à Oklahoma City au cas où il aurait été autorisé à comparaître, selon Young.

Gobert a été répertorié comme discutable pendant la majeure partie de mercredi avant d’être un scratch tardif du match.

En raison d’une mauvaise communication de l’entraîneur-chef de l’Utah, Quin Snyder, le compte Twitter officiel du Jazz a même tweeté Gobert a été exclu avant de dire qu’il était encore douteux environ 10 minutes plus tard.

Young a tweeté que le Jazz pensait que Gobert pourrait jouer.

Calendrier récent de l’Utah Jazz

Le Jazz n’a pas précisé quand le joueur affligé est tombé malade, juste qu’un test de grippe est revenu négatif mercredi matin, puis un test de coronavirus est revenu positif avant la dénonciation.

Selon le Centers for Disease Control, les symptômes peuvent apparaître à tout moment entre deux et 14 jours après l’exposition au coronavirus, le patient moyen voyant apparaître environ cinq jours.

Gobert n’a raté aucun match depuis novembre.

Depuis leur retour de la pause des étoiles le 21 février, le Jazz a accueilli les San Antonio Spurs, les Houston Rockets, les Phoenix Suns, les Boston Celtics et les Washington Wizards.

Ils ont voyagé pour affronter les Cleveland Cavaliers, les New York Knicks, les Boston Celtics, les Detroit Pistons samedi et les Toronto Raptors lundi.

Une blague qui a mal tourné

Une blague apparemment maladroite peut avoir de graves conséquences.

Les conférences de presse étant sorties des vestiaires et dans une zone séparée, les journalistes ont placé des microphones et des téléphones portables sur une table devant Gobert pour enregistrer l’audio lundi.

Alors que Gobert se levait pour sortir, il se frotta les mains sur les microphones, pour rire.

Lorsque Gobert est apparu sur le rapport de blessure comme douteux avec une maladie, certains sur Twitter ont commencé à diffuser la vidéo et un tweet décrivant la scène.

Maintenant, rétrospectivement, la vidéo ci-dessus semble plus sérieuse.

Qui est Gobert sur le terrain?

Le Jazz a fait les séries éliminatoires chacune des trois dernières années, et Gobert en est une énorme raison.

Il est le double joueur défensif de l’année en titre.

Il ancre l’une des meilleures défenses de la ligue. Son score défensif était de 102,0 en 2016-17 puis d’un minuscule 98,3 en 2017-18, meilleur de la ligue parmi les joueurs qui ont disputé au moins 41 matchs et joué au moins 20 minutes.

La saison dernière, il a remporté le prix pour la deuxième année consécutive alors que le Jazz passait de 50 à 32.

Ce n’est pas seulement un défenseur. Gobert est également une arme offensive solide. Il a marqué en moyenne entre 13,5 et 15,9 points par match au cours de chacune des quatre dernières saisons, et sa présence dans la peinture aide à ouvrir la voie pour le reste de l’infraction.

Parmi les joueurs qui ont disputé 30 matchs cette année et qui ont passé en moyenne au moins 20 minutes, la note offensive de Gobert de 113,0 est la 12e meilleure de la ligue et la cinquième meilleure parmi les centres.

Gobert est également un rebondeur d’élite. Il a en moyenne des tableaux à deux chiffres au cours de chacune des cinq dernières saisons et affiche une moyenne de 13,7 meilleurs matchs en carrière par match cette saison.

.