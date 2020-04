Qui finira par être le plus grand tronçon du repêchage de la NFL 2020?

Bienvenue dans le sac postal du vendredi! J’espère que tout le monde reste en bonne santé et en sécurité et ne va pas devenir fou dans votre maison. Chaque jour à la maison est juste un jour plus proche du football. C’est ainsi que je vois les choses. Reste positif.

À tout le moins, nous connaissons le projet dans deux semaines. C’est le sujet des questions de cette semaine, alors passons au sac postal.

L’année dernière, le géants prise Daniel Jones au n ° 6 et Raiders prise Clelin Ferrell au n ° 4 ont été les plus grandes surprises et considérées comme les plus grandes étendues. Selon vous, qui pourrait surprendre tout le monde cette année en allant beaucoup plus tôt que prévu?– @Matt_Weinberg

À mon avis, c’est la meilleure partie du projet. Le brouillon est tellement sauvage et même lorsque nous pensons savoir ce qui se passe, nous ne le savons pas. Chaque équipe valorise les joueurs différemment et les classe comme tels. Quelques joueurs se rappellent le plus possible, mais seulement dans certaines situations.

Je pense que le quart-arrière Jordan Love de l’Utah State devançant Justin Herbert me surprendrait. Herbert est plus poli, mais le souhait avec Love est qu’il soit le prochain Patrick Mahomes. Je pense que c’est une façon terrible de repêcher les joueurs. Pourtant, si l’Amour est pris “haut” mais après Herbert, je ne suis pas sûr que ce soit si gros.

J’ai vu un peu de discussion que le quart-arrière Jacob Eason de Washington pourrait se faufiler dans le premier tour. Ce serait une erreur. J’ai regardé chaque instant de Washington cette saison et Eason ne l’a pas. Il a mal joué chaque fois qu’il était sous pression et n’a pas réussi à obtenir des victoires pour Washington dans la seconde moitié de nombreux matchs. Bien qu’il ait les outils physiques, je ne pense pas qu’il ait entre les oreilles pour réussir.

Il y a quelques plaqués offensifs qui pourraient être pris plus haut qu’ils ne le devraient, en raison de la première manche des quatre premiers plaqués. On pense à Austin Jackson de l’USC et à Isaiah Wilson de Géorgie. Ils sont tous les deux des monstres sportifs, mais la production n’est pas là au collège pour justifier un choix de première ronde. Les choix de première ronde devraient pouvoir jouer immédiatement, et je ne pense pas qu’ils soient prêts.

Enfin, chaque fois qu’un porteur de ballon est pris au premier tour, c’est une portée. Mais cela pourrait arriver cette année. D’Andre Swift devrait être le premier porteur de ballon repêché, et il pourrait finir par aller plus haut que prévu.

Si les géants prennent Isaiah Simmons ou un ergothérapeute au n ° 4? – @ The_Jory14

Tacle offensif, 100 pour cent. Le tacle offensif est l’une des positions les plus vitales de la ligue. Il est difficile de gagner sans deux d’entre eux, et nous avons vu l’importance des plaqués droit reprendre au cours de la dernière décennie alors que les coureurs de passes de niveau élite se sont déplacés vers la dernière place défensive gauche.

Il s’agit de la meilleure saison de repêchage pour les plaqués offensifs depuis des années, et au n ° 4, les Giants auront leur choix. Ils pourraient repêcher Jedrick Wills hors de l’Alabama et le mettre au bon tacle pendant des années. Avec un jeune quart-arrière comme Jones, avoir une ligne offensive qui dure des années est un énorme avantage pour le développement.

Outre la valeur d’un tacle offensif, je pense qu’il y a une certaine inquiétude au sujet de Simmons dans la NFL. J’ai entendu des éclaireurs et d’autres personnes en qui j’ai confiance et qui regardent le film que Simmons est une perspective majeure de boom ou de récession. Cela n’a rien à voir avec son immense talent et sa capacité de jeu, mais il pourrait plutôt être sans position dans la NFL s’il n’est pas géré correctement.

Comme il l’a montré à Clemson, Simmons peut jouer le secondeur, passer le rusher, la sécurité et partout où vous le voulez. Et c’est ça le problème. Si vous le rédigez et essayez simplement de comprendre ce qu’il fait lorsqu’il arrive sur le terrain, vous avez maintenant perdu la valeur de ce choix de brouillon. Si vous rédigez un joueur aussi haut, vous devez savoir exactement où il se place dans votre défense et le mettre là.

À mon avis, c’est un secondeur. Ce n’est pas une sécurité. Mais il est suffisamment polyvalent pour courir avec des coureurs et des extrémités serrées chez le secondeur. Mais encore une fois, il est préférable que vous ayez un rôle spécifique au poste lors de sa rédaction. Flotter sur toute la défense ne fonctionnera pas.

En dehors des 4 grands, qui est votre espoir de tacle préféré dans cette classe? – @JoRo_NFL

Les quatre meilleurs espoirs offensifs sont Wills, Mekhi Becton, Andrew Thomas et Tristan Wirfs. Si vous demandez à 10 personnes dans quel ordre ils ont classé ces gars, vous obtiendrez 10 réponses différentes. Cependant, ce n’est pas un débat ce sont les meilleurs.

Après ces quatre, deux joueurs viennent à l’esprit qui sont les prochains dans la file. L’un est Josh Jones de Houston, qui est brut mais si vous regardez son film la saison dernière, vous pouvez voir une grande amélioration de son jeu. J’aime aussi Ezra Cleveland de Boise State. Il peut bien bouger et a un bon coup de poing. Et bien qu’il ait joué avec un orteil en gazon la saison dernière, il doit devenir plus fort dans la NFL.