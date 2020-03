Qui peut arrêter Giannis Antetokounmpo en NBA 2020

Les Milwauckee Bucks ils sont clairement l’ennemi à battre cette saison dans le NBA. Le record incroyable de victoires et les sensations transmises par l’équipe dirigée par Giannis Antetokounmpo ils les placent comme les favoris de l’anneau et amènent les aspirants à détailler sans relâche leur style afin de trouver une fissure. Les Bucks structurent tout leur arsenal autour du Grec, l’entourant de tireurs capables d’ouvrir le champ et de quitter le sol afin que la bête Anteto puisse libérer sa puissance physique et son talent inné pour pénétrer la zone comme un couteau à beurre.

C’est pourquoi toute défaite des Bucks est analysée à la loupe et celle qu’ils ont subie auparavant Miami Heat Il le mérite. Comment ont-ils réussi à arrêter Giannis? Laisser le grec à 13 points n’est pas une tâche simple et ne peut être réalisé qu’avec une implication collective absolue et un niveau d’intensité énorme. Jae Crowder et surtout, Bam Adebayo ils étaient chargés de s’occuper personnellement de la défense de Giannis, bien que sans l’aide constante et généreuse du reste de ses compagnons, cela n’aurait pas été possible. La préoccupation qu’Antetokounmpo inspire dans le Conférence de l’Est Cela se manifeste dans la façon dont certaines signatures et la structuration de modèles répondent à une tentative de trouver des formules magiques pour l’arrêter.

Ainsi, depuis les bureaux de Sixers il a été utilisé comme une raison impérieuse pour la signature de Al horfod que le pivot est un spécialiste accompli dans l’amertume du parti à Anteto, ayant démontré à plusieurs reprises une grande capacité à limiter l’impact du grec. Les joueurs grands et mobiles, entourés de petits avec des mains rapides pour l’aide, semblent être la recette magique à laquelle Raptors avec Marc Gasol comme un accessoire défensif pour arrêter Anteto. La démonstration du joueur espagnol l’année dernière a été plus que remarquable et peut en inspirer beaucoup dans les séries éliminatoires, où le jeu est plus fermé et l’intensité est plus grande, il y a donc moins d’options pour que l’Hellenic joue en champ libre.

Les Celtics C’est l’équipe qui semble la plus carburée, mais l’absence d’un joueur de ces caractéristiques inquiète dans la franchise verte. Tatum et Brown ont du mal à se battre un contre un contre Giannis, tandis que Daniel Theis C’est de l’espoir bien qu’il ne semble pas avoir les conditions et l’expérience des autres. De leur côté, le Pacers ils semblent avoir Sabonis et Turner à deux arguments intéressants, avec Brogdon et sa connaissance approfondie du jeu Milwauckee comme argument convaincant. Le spectacle du pouvoir de Miami Heat cela peut en inspirer beaucoup et, ce qui semble évident, c’est que Bucks Ils n’auront pas les choses simples en séries éliminatoires et devront innover tactiquement pour donner à leur joueur de franchise un sentiment de confort.

