Qui pourrait être le prochain entraîneur des Nets? Un regard sur une liste possible de candidats – The Athletic

Sean Marks n’a pas fait grand-chose pour expliquer pourquoi il avait congédié l’entraîneur-chef des Nets Kenny Atkinson lors d’une conférence de presse samedi matin.

Il a fait encore moins pour dire dans quelle direction Brooklyn pourrait aller après s’être séparé d’Atkinson après une victoire éclatante contre les Spurs. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pourrait rechercher dans un éventuel remplacement, Marks n’a cité aucune qualité spécifique.

“Je pense que nous allons laisser la saison se dérouler comme elle le fait”, a déclaré Marks. “Jacques (Vaughn) est l’entraîneur-chef en ce moment, alors laissons ces 20 matchs jouer et laissons l’espoir prendre de l’ampleur et nous irons en séries éliminatoires et nous partirons de là.”

Après avoir discuté des candidats potentiels avec les sources de la ligue et connecté quelques points de bon sens entre les deux, il est clair que les Nets auront de nombreuses options. Alors que la recherche de Marks se déroule au cours des prochaines semaines, voici quelques noms à surveiller:

Expérience de coaching en chef

Jeff Van Gundy: Van Gundy, 58 ans, …

