Qui sont les meilleurs capsuleurs de la NBA

Dans un ballon de basket aussi physique qu’aujourd’hui, l’importance d’avoir un capsuleur accompli est une nécessité non négociable pour être éligible au ring. En NBA, il n’y a pas de place pour le succès sans que les joueurs soient capables d’intimider, de modifier les tirs, de forcer leurs adversaires à rectifier en l’air et à faire des erreurs et, bien sûr, à bloquer. Une action efficace, spectaculaire, énergique qui peut changer la dynamique d’une rencontre en raison de l’influence morale qu’elle suppose. Certains des meilleurs jeux à la fin d’une saison sont des plugs, mais cela ne signifie pas que leur importance dans l’avenir des jeux clés doit être banalisée. En examinant les 10 meilleures boucheuses jusqu’ici cette année, les aspects fondamentaux qui doivent être mentionnés sont évidents.

L’un d’eux est de savoir comment les grands favoris du ring ont un spécialiste accompli dans ce combat. Brook López et Anthony Davis jouent un rôle clé dans le jeu défensif des Milwaukee Bucks et des Los Angeles Lakers, bien que le reste des membres de ce groupe restreint, à l’exception de Rudy Gobert, Myles Turner et Kristaps Porzingis, appartiennent à des équipes sans grandes aspirations. Le petit ballon pratiqué par certaines équipes laisse de côté ces joueurs, mais il est clair qu’avoir un intimidateur né est une garantie très importante pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Ce qui est évident, c’est que les joueurs extérieurs ont encore du mal à bloquer les aides défensives. Pour trouver le meilleur positionné, vous devez vous rendre à la position 18 de la liste, Robert Covington étant le protagoniste avec une moyenne de 1,3 caps. Ceux-ci sont le 10 meilleurs capsuleurs de la NBA:

1. Hassan Whiteside: 3,1 prises par match

2. Brook López: 2,4 prises par match

3. Anthony Davis: 2,4 prises par match

4. Myles Turner: 2,2 prises par match

5. Kristaps Porzingis: 2,1 prises par match

6. Rudy gobert: 2 caps par match

7. Mitchell robinson: 2 caps par match

8. LaMarcus Aldridge: 1,6 plugs par partie

9. Andre Drummond: 1,6 plugs par partie

10. Jaren Jackson Jr: 1,6 plugs par partie

