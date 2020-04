Qui sont les meilleurs lanceurs de lancers francs de la saison NBA

C’est l’une des disciplines les moins attrayantes mais les plus importantes du basket-ball. Toute équipe aspirant au ring doit présenter un pourcentage élevé de succès dans les lancers francs et avoir un spécialiste de ces combats est impératif pour atteindre la gloire. Il n’est habituel pour aucune des grandes stars du NBA présentent l’un des meilleurs pourcentages. La récurrence en allant sur la ligne ainsi que l’usure accumulée d’être l’axe dans chaque attaque, font que les leaders sont des joueurs externes et secondaires. La maxime est remplie dans ce Saison 2019/2020, avec une liste dans laquelle il y a beaucoup de détails qui méritent d’être décrits.

L’un d’eux est l’absence absolue d’acteurs intérieurs parmi les plus efficaces. Pour trouver quelque chose de similaire à un centre, vous devez vous rendre à la position 30, occupée par Kevin Love avec un pourcentage de 85,39%. L’autre échappatoire des joueurs internes avec une bonne main à cette distance est Anthony Davis, dont le mérite est énorme puisqu’il a jeté 457 fois sur cette distance, atteignant 386, soit 84,46%. En outre, il convient de mentionner la grande efficacité des Ricky Rubio, dont la mécanique ne fait que s’améliorer et lui permet de figurer comme 31 sur cette liste, avec un pourcentage louable de 85,3%. En dehors du top 20, on trouve des stars comme Amenez Young, James Harden, Kyle Lowry, Donovan Mitchell ou Kemba Walker, tous planant autour de 86% de succès.

Très frappant est un pourcentage qui peut être amélioré Luka Doncic, qui présente ce cours à 75,2%. Cependant, cela ne correspond pas à la gravité des pourcentages qu’ils encourent. Lebron James (69,7%) et Giannis Antetokounmpo (63,3%). Les deux devraient s’améliorer si la saison reprend pour les séries éliminatoires, car certaines stars de rivaux directs sont beaucoup mieux. C’est le cas de Kawhi Leonard, qui entre dans le top 10 avec un pourcentage de 88,86%. Il est le joueur le plus remarquable parmi les meilleurs, en plus de Chris Paul, Khris Middleton et Devin Booker. Ce sont les dix premiers lanceurs de lancers francs de la NBA jusqu’à présent cette saison.

1. Brad Wannamaker: 116 sur 118. 93,1%

2. Devin Booker: 405 sur 442. 91,63%

3. Khris Middleton: 178 sur 196. 90,82%

4. Bojan Bogdanovic: 250 sur 277. 90,25%

5. JJ Reddick: 147 sur 163. 90,18%

6. Chris Paul: 225 sur 250. 90%

7. Alec Burks: 225 sur 251. 89,64%

8. Malcolm Brogdon: 145 sur 162. 89,51%

9. Jamal Murray158 sur 177. 89,27%

10. Kawhi Leonard: 311 sur 350. 88,86%

