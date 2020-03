Qui sont les meilleurs rebondeurs de la NBA, Drummond et Anteto

Il est très intéressant de plonger dans les statistiques que le NBA pour déterminer quels joueurs font la différence cette saison ou même ceux qui ont la capacité de faire des chiffres remarquables et leur impact sur le jeu n’est pas si perceptible. Si nous avons analysé la liste des meilleurs buteurs il y a quelques jours, nous avons maintenant recours à un aspect du jeu aussi important que le rebond. La puissance physique de tous les joueurs et la perte progressive de rôles définis entre adultes et enfants suggèrent la possibilité que certains joueurs extérieurs enregistrent des chiffres significatifs. Cependant, le seul joueur qui n’est pas un centre et qui est parmi les meilleurs est Giannis Antetokounmpo, dont la hauteur et la condition physique en font un pseudo-intérieur.

Pour trouver un joueur extérieur, il faut remonter à la 19e place. Luka Doncic Il est celui qui présente un record plus remarquable dans ce domaine, avec une moyenne de 9,3, battant une base comme Ben Simmons avec une capacité évidente à rebondir, qui est restée à 7,8. Le slovène est également au-dessus Russell Westbrook (8.0) et Lebron James (7,9). Il n’y a pas de surprise parmi les centres avec la plus grande facilité naturelle de rebond: Hassan Whiteside y Andre Drummond Ils capturent une infinité de balles, mais leur impact sur l’évolution de leurs équipes ne correspond pas à ces chiffres. Rudy gobert y Domantas Sabonis ils se font souvent remarquer, alors qu’il est particulièrement important d’être Jonas Valanciunas, clé du jeu intérieur des jeunes Grizzlies.

Qui a beaucoup grandi dans cette statistique a été Bam Adebayo, passant de 7,3 la saison dernière à 10,7 cette saison. Une mention spéciale mérite Nikola Jokic, qui malgré avoir passé beaucoup de temps à diriger l’équipe de face et à défendre le pick & roll, maintient un flux de rebond vraiment incroyable. Ceux-ci sont le 10 meilleurs rebonds de la NBA à ce jour dans la saison 2019/2020, avec des moyennes qui pourraient être modifiées si la compétition reprend.

1. Andre Drummond: 15,2

2. Hassan Whiteside: 14,2

3. Giannis Antetokounmpo: 13,7

4. Rudy gobert: 13,7

5. Domantas Sabonis: 12,4

6. Jonas Valanciunas: 11,2

7. Nikola Vucevic: 11,0

8. Bam Adebayo: 10,5

9. Nikola Jokic: 10,2

10. Tristan Thompson: 10.1

