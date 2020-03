Quibi annonce la sortie le 6 avril du documentaire scolaire «I Promise»

Le nouveau documentaire qui se concentre sur la première année de l’école publique I Promise de LeBron James à Akron, Ohio, a enfin une date de sortie sur la plate-forme de streaming mobile Quibi.

Quibi a annoncé une date de sortie le 6 avril pour le documentaire dans le cadre d’une nouvelle programmation originale que la société lance. Le documentaire est simplement intitulé I PROMISE et voici une petite description des cinéastes.

I PROMISE est une série documentaire originale présentant un regard en profondeur sur la première année universitaire à l’intérieur de l’école révolutionnaire I Promise qui a ouvert ses portes en 2018. I PROMISE raconte l’histoire des efforts de LeBron James pour combler l’écart de réussite dans sa ville natale de Akron, Ohio à travers les yeux des étudiants inspirants qui réinitialisent les attentes de leur avenir. La série explorera les épreuves quotidiennes, les triomphes et l’impact changeant de la vie du personnel de l’école, des élèves et des familles travaillant ensemble dans un environnement éducatif unique, axé sur la famille, qui englobe le traumatisme et les défis auxquels de nombreux Akron sont confrontés.

Vous pouvez également regarder une bande-annonce de la série ci-dessous. James a également un livre pour enfants portant le même nom qui devrait sortir en août, mais il n’est pas clair si la pandémie mondiale de coronavirus ralentira la date de sortie du livre.

