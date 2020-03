Quincy Acy nie Dirk Nowitzki au bord

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à au moins 30 jours jeudi – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus dans le Aux États-Unis, aucun match des Brooklyn Nets ne sera joué pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Après avoir rejoint les Nets en 2016-2017 et passé toute l’année 2017-2018 à Brooklyn, Quincy Acy n’était pas là pour aider l’équipe à atteindre les séries éliminatoires en 2018-2019.

L’attaquant de réserve n’a pas exactement affiché de gros chiffres hors du banc sur une base cohérente, mais comme tout le monde, Acy a eu ses moments. L’un d’eux est venu 17 mars 2018, quand il a nié Dirk Nowitzki à la jante lors de la victoire des Nets 114-106 sur les Mavericks de Dallas (score plein):

Rondae Hollis-Jefferson a mené les Nets dans la victoire avec 23 points et D’Angelo Russell était juste derrière lui avec 22 points.

DeMarre Carroll a marqué 19 points et 12 rebonds, et Joe Harris a marqué 11 points. Hors du banc, Spencer Dinwiddie et Caris LeVert ont marqué respectivement 12 et 11 points. C’était la victoire n ° 22 pour les Nets en 2017-18

De l’autre côté, Nowitzki a terminé avec 13 points. Dennis Smith Jr. a mené les Mavs avec 21.

