Quincy Acy se dispute avec Andre Drummond

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Les choses sont devenues intéressantes lorsque les Pistons de Detroit ont visité le Barclays Center le 1er avril 2018.

Alors que Détroit détenait une avance de 13 points dans les dernières secondes du troisième quart, l’attaquant des Brooklyn Nets Quincy Acy s’est engagé dans une bataille avec Andre Drummond. Après un trop de coups, les deux ont dû être séparés.

Les deux joueurs ont été expulsés du match. Acy a ensuite été condamné à une amende de 25 000 $ pour son rôle dans l’incident – il a également repoussé un arbitre. Drummond a reçu une amende de 15 000 $.

Les Pistons ont remporté le match 108-96 (score en pleine boîte). Jarrett Allen a mené les Nets avec 15 points et trois tirs bloqués. Caris LeVert et D’Angelo Russell ont terminé en double et ont récolté sept mentions d’aide chacune.

.