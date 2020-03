Quinn Cook et Avery Bradley impressionnés par le QI de basket-ball de LeBron James

Avec la suspension de la saison 2019-20 NBA toujours en vigueur, la ligue et ses propriétaires font de leur mieux pour s’assurer que les employés et les joueurs sont en bonne santé et restent payés pendant la période difficile.

Il est difficile de savoir si la saison régulière reprendra ou non compte tenu du nombre croissant de cas aux États-Unis, mais certains sont toujours optimistes quant à la possibilité de parvenir à un règlement.

Le moment de la pause était vraiment malheureux pour les Lakers de Los Angeles alors qu’ils se qualifiaient pour les séries éliminatoires, en particulier LeBron James, qui avait joué exceptionnellement au mois de mars. Sans aucun jeu à jouer, James et le reste des Lakers se sont occupés de s’entraîner et d’étudier le cinéma alors qu’ils sont toujours concentrés sur la victoire de la finale de la NBA 2020.

Selon Melissa Rohlin de Sports Illustrated, Quinn Cook a discuté des habitudes d’étude de James et de la façon dont sa mémoire photographique lui a permis d’être si efficace contre n’importe quel adversaire:

“Il connaît tout le monde”, a déclaré Quinn Cook. “Il pourrait être le dernier gars sur le banc de l’équipe, mais il sait qu’il est gaucher, c’est un tireur, ne pas passer sous lui, c’est un pilote, des trucs comme ça. Il fait attention au jeu, il regarde le jeu et il étudie. Il nous aide à nous préparer juste avec sa voix. »

Avery Bradley a ajouté que James connaît tous les jeux à l’intérieur et à l’extérieur et est capable de les exécuter tous à un niveau élevé:

“Il y a beaucoup d’appels de jeu que je ne connais pas”, a déclaré Avery Bradley. «Moi et Danny [Green] regardez-vous comme “Quel jeu est-ce?” Et LeBron sait où chaque gars est censé être, ce que vous êtes censé faire, le timing de tout. Son QI est tout simplement fou. “

Le meneur de jeu a déplacé James vers sa position la plus naturelle et il a dépassé les attentes car il est presque toujours capable de livrer le ballon à l’endroit exact où ses coéquipiers sont censés être au sol. Cette capacité à lire une défense et à jouer correctement est ce qui sépare James de presque tous les autres joueurs de la ligue.

Los Angeles figure toujours parmi les favoris du championnat lorsque ou si la saison régulière revient. Pour que les joueurs se remettent en forme, certains matchs devraient être joués et, espérons-le, la situation pandémique passe plus tôt que tard afin que les équipes puissent obtenir les représentants nécessaires avant le début des séries éliminatoires de la NBA 2020.