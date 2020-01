Quinn Cook et Troy Daniels se combinent pour 39 points, mais les Lakers tombent dans la magie

Les Lakers de Los Angeles ont été vaincus par le Orlando Magic, 119-118.

Les Lakers ont réussi à faire participer JaVale McGee dès le début car le grand homme a reçu quelques plats à côté de la jante, marquant huit des 10 premiers points de l’équipe. À l’autre bout, la défense de la peinture de Los Angeles était fuyante car ils ont permis à Orlando de monter sur la jante pour plusieurs paniers faciles.

La magie a rendu la vie difficile aux Lakers dans la demi-zone alors qu’ils séparaient la peinture des disques et couraient pour contester tous les coups de saut. Quinn Cook a réussi quelques tirs dont il avait grand besoin, mais Los Angeles s’est retrouvé à 35-29.

Le Magic a mis le pied sur la pédale d’accélérateur pour commencer le deuxième quart-temps, car il a pu capitaliser sur les tirs manqués et les revirements des Lakers et a effectué une séquence de 13-0. Jared Dudley a fourni une étincelle, plongeant pour une balle lâche et frappant un trois, mais Orlando a pu répondre pour rester bien en tête.

Les Lakers semblent enfin trouver un élan vers la fin du trimestre alors que McGee a bloqué une tentative de dunk de Terrence Ross qui a conduit à un jeu de quatre points pour Troy Daniels. Après avoir perdu 20 points, Los Angeles n’est entré dans les vestiaires qu’en 65-58.

Tout comme en première période, Los Angeles semblait sur le point de combler l’écart, mais Orlando a riposté en drainant deux ou trois. Aaron Gordon a contribué à donner au Magic leur plus grande avance de la nuit après une paire de dunks impressionnants, mais les Lakers ont rapidement répondu avec une fiche de 8-0 après un Kentavious Caldwell-Pope trois.

La marée a rapidement tourné en faveur du violet et de l’or alors qu’ils ont finalement réussi à briser la défense d’Orlando et à entrer dans un rythme offensif. Cook a eu un autre bon bout droit en frappant des cavaliers et Los Angeles est entré dans le dernier quart-temps seulement avec 89-88.

L’élan s’est poursuivi dans le quatrième pour les Lakers, qui ont pu frapper au-delà de l’arc pour prendre leur première avance depuis le premier quart. Les deux équipes ont ensuite procédé à l’échange de paniers au milieu de la période, mais le Magic a semblé s’installer après une petite course de 5-0.

Orlando a pris les devants en fin de match, mais Los Angeles a réussi à garder la tête serrée avec quelques tirs d’embrayage de loin. Markelle Fultz a pu entrer dans la voie et se convertir sur plusieurs regards durs sur la jante et lui et le Magic repartiraient avec la victoire.