Quinn Cook sur ce que c’est que de jouer avec LeBron James

Au milieu de la pandémie de coronavirus qui a suspendu la saison NBA indéfiniment, le gardien des Lakers de Los Angeles Quinn Cook a pris le temps de répondre aux questions des fans.

Un fan a demandé comment LeBron James avait influencé sa connaissance du jeu. Et Cook a partagé avec plaisir que la compréhension suprême de James en matière de basket-ball et d’éthique de travail l’avait le plus aidé.

«Juste pour voir à quel point il se prépare sur et hors du sol au quotidien… vous ne pouvez qu’apprendre d’un gars comme ça. Avoir une de mes idoles comme grand frère est un rêve devenu réalité. Il est le meilleur coéquipier que vous puissiez demander », a répondu Cook.

Q: Comment le fait de pouvoir jouer avec LeBron vous a-t-il aidé à connaître le jeu? #NBATogether

– @ ShaneRitz26

R: 🔊 @ QCook323 👑 @KingJames pic.twitter.com/XiPeNVNugE

– NBA (@NBA) 23 mars 2020

Cook a également souligné une friandise intéressante que seuls quelques-uns connaissent: qu’il était en fait coéquipiers avec James à Cleveland. la garde des Lakers a en fait signé un contrat avec les Cavaliers de Cleveland et a participé à six matchs de pré-saison. Cependant, il a été envoyé dans la Ligue G et a été adapté pour la charge de canton – l’affilié des Cavs.

James et Cook se sont rencontrés à nouveau sur la ligne lorsque le produit Duke était membre des Golden State Warriors. Au cours de ses deux saisons sous Steve Kerr, Cook s’est rendu à la finale de la NBA à deux reprises – une fois contre James’s Cavs. En tant que back-guard des Warriors, Cook a assumé l’énorme responsabilité de maintenir le fort pendant que les débutants se reposent.

Après son passage avec les Warriors, Quinn Cook s’est à nouveau lié avec LeBron James. Maintenant, le joueur de 26 ans sert de gardien de réserve pour les Lakers où il continue d’améliorer ses capacités de basket-ball sous la tutelle du roi.