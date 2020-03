Quoi de neuf doc? Pourquoi Bugs Bunny est le plus grand athlète de l’histoire du cinéma – The Athletic

Lorsque nous avons rassemblé le bulletin de vote initial pour voter dans le sondage The Athletic’s Top 100 Sports Movies of All Time, nous avons demandé au personnel de nommer ses favoris. La liste s’est rapidement remplie des suspects habituels – «Raging Bull», «A League of Their Own», «Bull Durham» «Hoop Dreams» et «Rocky» («toute la collection», a noté quelqu’un) – et à la fin de la le premier jour, nous avions une solide liste de films sportifs. Mais avions-nous tout – ou du moins quelque chose de proche?

Le lendemain matin, un samedi à peu près à la même heure que CBS puis ABC ont diffusé Looney Tunes dans les années 70 et 80, j’avais une pensée que je pensais être un génie maudit: “” Bugs de baseball! “Bien sûr. Aussi fou que cela soit, c’est un film de sport. Certainement un film de sport. ” (Ou, peut-être pas.) Je l’ai ajouté à la liste. Mais quelques instants plus tard, il y a eu un autre problème: j’ai recommencé à réfléchir.

“Eh bien si…

.