Raisons du domaine Milwauckee Bucks et faiblesses possibles

Les grands plats sont cuisinés à feu doux, avec soin, affection et modération. Il est parfaitement possible d’appliquer un ballon de basket parallèlement à ce principe culinaire et s’il y a quelqu’un qui respecte les Milwauckee Bucks. La franchise Wisconsin a construit sans hâte mais sans pause un projet dont le destin ne pouvait être autre que la lutte pour l’anneau des NBA portant le rôle de favori maximum. C’est ainsi qu’ils seront présentés cette saison aux playoffs, avec deux mois d’avance pour continuer à peaufiner les détails et arriver en pleine confiance, le plus physiquement possible et avec un record qui fait trembler leurs adversaires.

Giannis Antetokoumpo Il a grandi avec une telle solvabilité ces dernières années comme il l’a fait avec l’équipe qui l’entoure, la soutient et la complète. Étant donné que sous la tutelle de Jason Kidd, ils se sont qualifiés pour les séries éliminatoires, le temps et les bonnes décisions ont façonné ce qui ressemble aujourd’hui à un équipement parfait, un mécanisme solide et sans couture qui est très difficile à trouver une tare. La déception qui a entraîné la chute de la saison dernière en finale de Conférence de l’Est avant Toronto Raptos était une incitation à continuer à travailler et à fournir à Antetokoumpo une armée fidèle et disciplinée.

Bases d’anciens combattants et avec des compétences complémentaires, telles que Eric Bledsoe et George Hill, des gens très rapides sur le périmètre, de bonnes mains défensives et la capacité de marquer, comme Donte DiVincenzo et Pat Connaughton, une deuxième épée de luxe comme Kris Middleton et des tireurs fiables dont Ersan Ilyasova, Wesley Matthews et Kyle Korver, constituent une redoutable zone arrière et qui comble parfaitement les lacunes d’Anteto, spécialiste du pétrissage de beaucoup de billes et de la pénétration comme un couteau dans du beurre. Les Frères Lopez Ils laissent de la place à Giannis dans la peinture et offrent une capacité de rebond et un flux d’annotation constant, le bien de Brook, dont les pourcentages depuis le triple ont fortement baissé.

Avec un record de 47-8, le objectif au cours de ces mois pourrait être d’atteindre 65 victoires, un jalon qui a été atteint 21 fois dans l’histoire, terminé sous la forme d’un anneau 15 d’entre eux. L’influence morale qui impliquerait d’entrer dans les séries éliminatoires dans cette situation pourrait être l’impulsion définitive. Mais il y a aussi des doutes. VousComment arrêter Embiid et la capacité défensive des Sixers contre Antetokoumpo? Comment faire face au manque d’expérience dans les grandes dates, gros problème l’an dernier en playoffs? Comment gagner une partie de difficulté maximale si le Grec a une mauvaise journée ou souffre d’une défense particulièrement forte? La réponse à cette dernière question est le succès du triple, étant quelque chose de volatile et difficile à réaliser en période de tension maximale.

Dans l’Est, il y a des équipes qui se sont protégées pour faire face au style des Bucks, avec un total de joueurs comme Bam Adebayo, dans le cas de la chaleur, Domantas Sabonis, des Indiana Pacers, et ceux déjà mentionnés des Sixers. Mais le poids de l’expérience et les actifs incorporels qu’ils gèrent ne peuvent être ignorés Toronto Raptos et Boston Celtics. Il faudra continuer à peaufiner les détails au cours de ces deux mois et jouer avec la tension jusqu’au bout, afin de peaufiner les approches tactiques qui réduisent l’importance relative de Giannis Antetokoumpo. Leurs défaites de l’année ont été contre Nuggets, Spurs, Sixers, Mavericks, Jazz, Celtics et Heat. Attentes autour Milwauckee Bucks elles sont maximales et basées sur des chiffres, mais il y a aussi certaines suspicions face aux moments décisifs. Qu’est-ce qui sera finalement imposé?

