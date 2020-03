Raisons pour lesquelles les fans d’OKC sont optimistes quant au Thunder en 2020-2021

Bien que le commissaire de la NBA, Adam Silver, reste optimiste quant à la capacité de récupérer certains vestiges de la saison 2019-2020, la réalité est qu’il est encore très difficile de savoir si la ligue pourrait ou non revenir après une interruption indéfinie. .

S’il s’avère que le dernier match de la saison de cette année a déjà été joué, ce serait une pilule difficile à avaler pour les fans d’Oklahoma City qui jouissaient du succès tout à fait inattendu du Thunder.

Personne ne sait si OKC serait en mesure de reproduire leur improbable course l’année prochaine, mais Dan Favale de Bleacher Report pense qu’il y a des raisons pour que les fans de Thunder soient optimistes quant à la saison prochaine, quelle que soit la tournure de celle-ci.

Principalement en raison de la capacité d’Oklahoma City à choisir comment ils veulent poursuivre leur reconstruction dans l’ère post-Russell Westbrook.

Rare est la reconstruction qui peut équilibrer les places en séries éliminatoires avec le développement des joueurs. Les San Antonio Spurs ont longtemps été l’anomalie des anomalies. Le Thunder a une chance d’être le prochain. Trading (Paul) George et Westbrook leur a laissé jusqu’à 15 sélections de premier tour d’ici 2026. Ils verront bon nombre de ces choix comme des blocs de construction qu’ils essaieront de préparer, mais ils peuvent également être utilisés dans le cadre de des packages de superproductions qui injectent un peu plus de punch dans la liste.

Oklahoma City s’est contenté de respecter la date limite de négociation, regardant un éventuel accord avec le Heat de Miami pour Danilo Gallinari échouer dans les dernières heures.

Gallinari, qui aura 32 ans en août, sera un agent libre cet été, et Steven Adams et Dennis Schroder emboîteront le pas l’année prochaine. Favale met en garde que le Thunder devra s’assurer de ne pas surinvestir cet été, mais estime que c’est “moins une préoccupation lorsque Shai Gilgeous-Alexander est déjà si bon et que Chris Paul a deux ans et 85,6 millions de dollars sur son contrat. “

Même si les Thunder échangent ces derniers, ils peuvent être trop bons pour une reconstruction conventionnelle. Gilgeous-Alexander est surtaxé en tant que général du rez-de-chaussée, mais il fait beaucoup de différence. La descente dans les deux sens est à droite d’Oklahoma City. Le faire fonctionner pendant un an ou deux tout en utilisant ces choix de repêchage pour approfondir la rotation ou trouver des talents plus établis est parfaitement acceptable. Vendre les anciens combattants et recommencer à neuf est tout aussi bien. À cheval sur la ligne entre les deux est également cool.

Avant la suspension à l’échelle de la ligue, Oklahoma City était l’une des émotions de la NBA. Après avoir été projeté de gagner seulement 31,5 matchs, le Thunder était cinquième au sein de la Conférence Ouest et s’était presque assuré une place en séries éliminatoires.

.