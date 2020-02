Rajon Rondo a un match de retour en victoire contre les Celtics de Boston

Rajon Rondo est un maître dans le contrôle du rythme des matchs, qu’il s’agisse de transformer une défense difficile en des seaux faciles ou simplement de jouer en temps opportun dans la moitié de terrain.

En tant que meneur adjoint des Los Angeles Lakers, Rondo doit maintenir la production de l’équipe aux deux extrémités, en particulier offensivement. Bien qu’il ne soit pas aussi constant qu’il l’était plus tôt dans sa carrière, Rondo a eu un match retour dans la victoire des Lakers 114-112 dimanche contre les Celtics de Boston.

Il a accumulé cinq interceptions, un record de la saison, et récolté cinq mentions d’aide, tout en marquant quatre points en 22 minutes sur le banc.

Rondo a en moyenne 1,7 vol par match au cours de sa carrière, et le match de dimanche était la première fois depuis mars 2019, il avait cinq vols ou plus, alors qu’il en avait six dans une victoire contre les Hornets de Charlotte.

Les Celtics ont sans doute la meilleure collection d’ailes de la NBA, Jayson Tatum, Marcus Smart, Jaylen Brown et Gordon Hayward étant parmi les meilleurs joueurs de l’équipe.

Les Lakers devaient sécuriser le périmètre et, en tant que première ligne de défense, Rondo a effectué des jeux défensifs qui ont aidé les Lakers à prendre possession. Les Lakers ont marqué 20 points de revirements et ils ont forcé 17 revirements. Les Lakers se classent troisièmes en termes de points marqués sur les revirements (18,8) et ils se classent septièmes sur les revirements de l’adversaire (15,5).

Les efforts et les performances de Rondo en défense ne devraient pas être une surprise. Gardien de 14 ans, Rondo s’est classé premier en interceptions par match au cours de la saison 2009-10. Il est classé dans le top 5 des vols deux autres fois au cours de sa carrière, et il est actuellement septième des vols parmi les joueurs actifs, selon NBA.com.

Cette saison, Rondo a une note défensive de 106,9, ce qui n’est pas aussi bon par rapport aux normes qu’il a établies au début des années 2010. Pendant qu’il faisait partie des Celtics, Rondo était considéré comme l’un des meilleurs gardiens de points défensifs de la ligue, avec des joueurs tels que Chris Paul.

Au cours de la saison 2010-11, Rondo avait une cote défensive de 99,8; dans la saison 2011-12, il avait une note défensive de 97,9. Lorsque les Celtics ont remporté le championnat en 2008, la cote défensive de Rondo était de 97,1.

L’expérience de Rondo au championnat apportera la stabilité qui sera nécessaire en séries éliminatoires pour les Lakers.

Sa capacité à contrôler un jeu, qu’il le ralentisse ou l’accélère, est peut-être son meilleur attribut. Général de premier plan, Rondo a dirigé la ligue trois fois au cours de sa carrière. Il enregistre en moyenne 5,3 passes décisives par match cette saison.

Avec la montée en puissance des éliminatoires au cours des prochaines semaines, si les «éliminatoires Rondo» peuvent continuer à émerger, cela augure bien pour les Lakers. Rondo a joué certains de ses meilleurs matchs de basket-ball en séries éliminatoires.

En huit matchs en séries éliminatoires, Rondo a en moyenne doublé en marquant tous sauf une fois, lorsqu’il a joué avec les Mavericks de Dallas lors des séries éliminatoires de 2015. Rondo a également récolté en moyenne 9,3 passes décisives et 1,9 interceptions pendant les séries éliminatoires.

Les Lakers auront besoin d’autant de puissance de feu que possible en séries éliminatoires, surtout sur la défensive. La Conférence de l’Ouest est remplie d’équipes de qualité / Les Los Angeles Clippers ont peut-être les armes les plus offensives de la ligue autres que les Celtics. Les Houston Rockets ont une attaque à deux volets sur Russell Westbrook et James Harden.

Mais si Rondo peut s’avérer être l’un de leurs principaux joueurs, quelqu’un qui doit être pris en compte aux deux extrémités du terrain, les Lakers auront une bonne chance de remporter le titre.

Les Lakers affronteront les Pélicans de la Nouvelle-Orléans au Staples Center mardi pour terminer leur match à domicile de trois matchs.

