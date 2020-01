Rajon Rondo absent samedi aux Houston Rockets

Les Lakers de Los Angeles n’auront pas l’un de leurs joueurs les plus expérimentés lors de leur match du samedi soir en prime time contre James Harden, Russell Westbrook et les Houston Rockets.

Les Lakers ont annoncé samedi que Rajon Rondo manquerait son troisième match consécutif depuis qu’il s’était blessé à l’annulaire de la main droite, selon Kyle Goon du Southern California News Group. Alors que les Lakers ont reçu de bonnes nouvelles au sujet de son collègue gardien de réserve Alex Caruso, il sera intéressant de voir quelles seront les perspectives de Rondo pour le reste de leur voyage de cinq matchs sur la route.

Rondo s’est blessé au doigt lors de sa meilleure performance de la saison, la victoire de 125-110 des Lakers samedi contre le Thunder d’Oklahoma City, sans LeBron James ou Anthony Davis.

Sans Rondo, James portera une charge encore plus importante et les Lakers devront continuer à compter sur leurs autres gardes plus en bas du banc, tels que Quinn Cook et Troy Daniels. Si Rondo est également absent pour le match de lundi contre son ancienne équipe des Boston Celtics, les gens se demanderont à juste titre si la blessure au doigt est plus grave que ce que les Lakers et Rondo nous ont fait croire jusqu’à présent.

.