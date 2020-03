Rajon Rondo dépasse Lenny Wilkens pour la 15e place sur la liste des passes décisives de la NBA

Le gardien des Lakers de Los Angeles, Rajon Rondo, a dépassé l’ancien gardien des Hawks de St. Louis Lenny Wilkens pour la 15e place sur la liste des passes décisives de la NBA lors de la victoire de 112-103 de l’équipe contre les Clippers de Los Angeles.

Rondo a joué l’un de ses matchs les plus réguliers de la saison NBA 2019-2020 dans la victoire contre les Clippers en distribuant sept passes décisives. La plupart d’entre eux sont survenus au troisième trimestre, qui a été l’un des meilleurs trimestres de Rondo cette saison. Cela s’est également produit lorsque LeBron James était sur le banc, ce qui lui a valu de bonnes minutes.

Avec ce match, Rondo a maintenant récolté 7 213 passes décisives en carrière, dépassant le total de 7 211 en carrière de Wilkens. Il a fallu à Wilkens 1077 matchs en carrière pour atteindre ce chiffre tout en jouant 15 saisons et en récoltant neuf apparitions dans les étoiles. Rondo a atteint son total de passes décisives en 872 matchs disputés en 14 saisons avec quatre matchs des étoiles au cours de cette période.

Il faudra peut-être un certain temps avant que Rondo ne franchisse la prochaine étape de la liste des passes décisives, car le gardien des Rockets de Houston, Russell Westbrook, est actuellement 14e avec 7 260. Bien que ce ne soit que 47 de plus que Rondo, Westbrook joue près de 15 minutes de plus par match et en moyenne 7,0 passes décisives par rapport à 5.1 de Rondo.

Le prochain itinéraire réaliste de Rondo vers le n ° 14 est de passer devant l’ancien gardien des 76ers de Philadelphie, Maurice Cheeks. À la moyenne actuelle de 5,1 passes décisives par rondo de Rondo, le dépassement des joues n’aurait probablement pas lieu avant la saison prochaine.

Rondo a eu une saison assez incohérente avec les Lakers jusqu’à présent, mais a bien joué dans certains des grands matchs cette saison. Au-delà du troisième trimestre contre les Clippers, il a joué un rôle déterminant dans la victoire rapprochée de l’équipe sur les Celtics de Boston en février et les a menés à une victoire éclatante sur le Oklahoma City Thunder lorsque James et Anthony Davis se sont assis.

Rondo est en moyenne de 7,2 points, 3,0 rebonds et 5,1 passes décisives avec 41,8% sur le terrain et 32,5% sur la ligne des trois points.