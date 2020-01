Rajon Rondo, Kyle Kuzma Lead Lakers Past Thunder sans LeBron James, Anthony Davis

Malgré trois manquants, les Lakers de Los Angeles ont tout de même battu l’Oklahoma City Thunder pour terminer un road trip réussi.

Avec Anthony Davis, LeBron James et Danny Green tous assis dans le match, Rajon Rondo semblait agressif avec le ballon et a marqué 12 des 19 premiers points de l’équipe. Pendant ce temps, Kyle Kuzma a également poursuivi son tir à chaud de la nuit précédente, renversant les cavaliers et aidant les Lakers à pousser leur avance à deux chiffres.

Los Angeles a continué de repousser les limites, jouant avec énergie et rythme aux deux extrémités et prolongeant son avance dans le processus. Le Thunder est devenu froid du terrain pour terminer le quart et le banc des Lakers a aidé l’équipe à entrer dans le deuxième quart avec une fiche de 41-19.

Oklahoma City a semblé trouver un certain rythme en marquant le ballon de basket pour commencer le quart, mais le banc de Los Angeles a pu répondre depuis le périmètre pour aider à maintenir son avantage. Quinn Cook et Troy Daniels, qui ont été hors de la rotation, ont chacun abattu des tirs de l’extérieur et ont maintenu la pression sur le Thunder.

Rondo et le reste des partants sont revenus pour clore la période et ils ont repris là où ils s’étaient arrêtés, poussant le ballon en demi-transition et limitant Oklahoma City à un tir. En conséquence, ils sont entrés dans la mi-temps jusqu’à 73-49.

Tout comme au début du match, Rondo avait le contrôle total de l’offensive car il a réussi à marquer cinq points rapides et a aidé un Avery Bradley à prolonger l’avance des Lakers. Oklahoma City a répondu en réussissant quatre trios consécutifs, en effectuant une séquence de 16-4 et en captant l’élan au milieu du troisième trimestre.

Malgré le tonnerre en attaque, les Lakers ont bien résisté à la tempête tandis que Daniels et Alex Caruso ont abattu des tirs opportuns pour les aider à rester bien en tête. Après avoir retrouvé leur sang-froid, le violet et l’or se sont tout de même retrouvés en hausse de 102-82 en direction de l’image finale.

Bien que descendant de 20, le Thunder a continué de riposter alors que Chris Paul se mettait offensivement, renversant un cavalier breveté de milieu de gamme et tirant une chance et une sur Dwight Howard. Cependant, Jared Dudley a fourni une étincelle défensive après avoir muré deux disques consécutifs d’Oklahoma City, ce qui a finalement conduit à un lay-up de Cook à l’autre bout.

Une paire de dunks de Howard a semblé dégonfler le Thunder, mais Shai Gilgeous-Alexander a effectué une course personnelle de 9-0 qui les a ramenés à portée de frappe. Malgré cela, Kuzma a glacé le jeu après avoir frappé un profond trois dans les deux dernières minutes.