Rajon Rondo qualifie le contagieux de Hustle de LeBron James

Les Lakers de Los Angeles viennent de connaître leur meilleur week-end de la saison NBA 2019-2020, remportant deux victoires consécutives contre les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers.

L’équipe a reçu des contributions de tout le monde, mais comme d’habitude, c’est le duo All-Star de LeBron James et Anthony Davis qui a ouvert la voie.

Davis était son moi normal et exceptionnel aux deux extrémités du terrain, mais c’est James qui a vraiment donné le ton, en particulier dans la victoire contre les Clippers. James a passé une grande partie du match à garder Kawhi Leonard et était partout, prenant les commandes et plongeant sur le sol pour trouver des balles lâches. Cela a frappé ses coéquipiers.

Selon Ramona Shelburne d’ESPN, Rajon Rondo a parlé après le match des jeux animés de James:

“Il n’a pas été récompensé pour ces jeux, mais pour moi, cela n’est pas passé inaperçu”, a déclaré Rajon Rondo, le meneur adjoint des Lakers, à ESPN. «Il a essayé de prendre une charge. Puis il est sur le terrain pour récupérer la balle libre.

Rondo continuerait en disant que l’agitation de James est contagieuse pour le reste de l’équipe:

«Quand vous avez fait le plus vieux gars de l’équipe faire ça, tout le monde va suivre. Les pièces qu’il fait sont contagieuses. »

Cela a un impact très différent lorsque le leader de l’équipe ne se contente pas de dire quoi faire à ses coéquipiers, mais donne l’exemple lui-même. James a été ce type de leader cette saison et le reste des Lakers ont fait la queue, c’est pourquoi ils ont eu autant de succès.

La défense a été l’histoire des Lakers lors de leurs deux matchs de week-end, les Clippers et les Bucks – qui ont en moyenne 119 et 116 points respectivement – ont été tenus à seulement 103 points chacun. C’est James qui a relevé le défi défensif, passant beaucoup de temps sur Leonard et Giannis Antetokounmpo.

La plupart des joueurs des étoiles ont tendance à se relâcher en défense ces jours-ci et au cours des deux dernières saisons, James n’a pas fait exception, mais cela a changé cette année.

Les efforts, l’énergie et la communication de James en matière de défense ont été exceptionnels cette saison et lorsque le meilleur joueur de l’équipe travaille si dur, le reste de l’équipe n’a aucune excuse, comme Rondo l’a noté. La défense est ce qui les amènera à remporter la finale de la NBA 2020 et James continuer à donner ce niveau d’effort pourrait faire la différence.