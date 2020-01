Rajon Rondo réfléchit sur une victoire impressionnante sur route contre Thunder

Rajon Rondo a été une figure de division parmi les fans des Lakers de Los Angeles au cours de la saison NBA 2019-2020, car il a vu sa production et son efficacité diminuer progressivement.

Malgré son jeu inégal certains soirs, l’entraîneur-chef Frank Vogel l’a toujours trotté dans les alignements de deuxième unité en raison de sa capacité à organiser l’offensive et à donner à LeBron James une pause dans la manipulation du basket-ball.

Cependant, Rondo a été contraint de jouer dans le onze de départ contre le Thunder d’Oklahoma City alors que James s’est absenté pour cause de maladie et il a réagi de manière énorme, enregistrant un triple-double (21 points, 12 rebonds, huit passes décisives) et a fait bouger les Lakers. aux deux extrémités dès le saut.

Dans son interview de départ avec Anthony Davis, Rondo a crédité la défense de l’équipe pour leur démarrage à chaud, via Spectrum SportsNet:

«Notre énergie défensive. Défensivement, nous sommes sortis, nous avons eu des arrêts, nous avons pu prendre la pause, créer des décalages et accélérer le rythme. »

Il a également expliqué comment l’équipe avait réussi à réussir malgré qu’elle n’ait pas joué avec ses deux joueurs étoiles:

«Juste avoir le bon état d’esprit. Nous pratiquons dur. Nous avons une sacrée première unité contre laquelle nous jouons tous les jours, donc affronter ces gars-là n’est pas facile mais ce n’est pas difficile du tout. »

Meilleur journaliste de la ville, @ AntDavis23 avec l’interview @RajonRondo. 😂 pic.twitter.com/fFtFwhMZOM

– Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 12 janvier 2020

La prochaine mentalité d’homme a été un thème clé pour les Lakers toute la saison et leur victoire contre le Thunder en est un parfait exemple. Mis à part Rondo, le reste de la formation et du banc de départ ont tous joué un rôle élevé, faisant tomber les tirs et jouant sur une corde défensive.

La sortie vintage de Rondo devrait donner l’espoir qu’il lui reste quelque chose dans le réservoir, car la façon dont la liste est actuellement construite, ils auront besoin de lui pour être un meneur de jeu chaque fois que James ne joue pas. Rondo est encore plus que capable de lire les défenses et d’impliquer ses coéquipiers, mais il devra également continuer à chercher à marquer afin de garder les défenses adverses honnêtes.

Cependant, même avec Rondo et Alex Caruso servant de gardes de point de sauvegarde, les Lakers continueraient de chercher un autre handler pour solidifier leur rotation. Des noms comme Darren Collison et DJ Augustin ont été liés à Los Angeles, mais il reste à voir si eux ou d’autres gardes porteront du violet et de l’or très prochainement.

Pour l’instant, les Lakers peuvent se réjouir du fait qu’ils sont vainqueurs de huit matchs consécutifs et devraient avoir une autre sortie solide contre les Cavaliers de Cleveland.