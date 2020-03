Randolph: “A Madrid, j’ai mis de côté mon ego et je vais mieux grâce à Laso”

Anthony Randolph Il a donné une interview intéressante dans laquelle il donne les clés de son bonheur à Madrid et une grande performance de Pablo Laso. “Tout au long de ma carrière, j’ai eu une totale liberté pour jouer mon jeu. Quand je suis arrivé à Madrid, il m’a fallu six ou sept mois pour m’adapter à ce que Pablo Laso demandait et comprendre sa philosophie. J’ai réussi à mettre de côté mon ego car je sais que si je fais ce que je Il me demande d’être en mesure d’être meilleur et de me battre pour les titres chaque saison. A Madrid, j’ai trouvé ma maison, ma famille est très à l’aise et nous avons toujours été traités avec affection “, a déclaré l’Américain.

