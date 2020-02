Randy Moss appelle Kobe Bryant le meilleur joueur de basket-ball de tous les temps

La mort de Kobe Bryant, ainsi que de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes le 26 janvier, a provoqué des ondes de choc dans tout le monde du sport.

Il semble que peu importe le sport pratiqué ou l’équipe dans laquelle il s’est attaché, Bryant a eu un impact significatif sur la vie de cette personne. Même les gens qui n’avaient jamais rencontré Bryant se sont sentis émus par son décès, un sentiment qui est tout à fait naturel et montre à quel point il a été percutant.

Randy Moss est l’une de ces personnalités, qui est un récepteur au Temple de la renommée qui a pris sa retraite de la NFL en 2012 et est maintenant l’un des principaux analystes de la ligue pour ESPN. Même Moss, qui a peut-être rencontré Bryant mais n’a pas passé beaucoup de temps avec lui, était ému en parlant de sa vie et de son héritage pendant la couverture d’avant-match d’ESPN du Super Bowl.

Moss a parlé de ce que Bryant représentait pour lui, affirmant qu’il n’est pas seulement le plus grand athlète de cette génération, mais aussi le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps, via ESPN:

S’étalant sur deux minutes, Moss livre un message sincère et passionné sur ce que Bryant représentait pour lui en tant qu’athlète. Mentalité de Bryant a duré jusqu’à présent et est devenu un mantra pour tant de gens bien avant sa mort. Maintenant, les gens seront encore plus motivés à vivre avec cette mentalité, car c’est ce que Bryant voudrait qu’ils fassent.

Il n’y a probablement jamais eu de décès – ou même vraiment n’importe quel type de nouvelles horribles – qui ait unifié les gens comme cela. Il semble que tout le monde dans le monde du sport soit en deuil en ce moment.

Et bien qu’il n’y ait vraiment pas de doublure argentée à un moment comme celui-ci, au moins il peut être réconfortant de savoir que l’héritage de Bryant durera toujours et que Mamba Mentality fera de même.