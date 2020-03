Rappel de Shaquille O’Neal à propos du dunk sur Chris Dudley

Shaquille O’Neal est l’un des grands hommes les plus imparables de l’histoire de la NBA, et de nombreux grands centres de son temps ne pouvaient même pas tenir la chandelle au niveau de domination que les Los Angeles Lakers ont affiché dans sa carrière. En fait, de gros hommes comme Chris Dudley détestaient jouer contre une force comme Shaq.

Puisqu’il n’y a pas de basket-ball joué, les fans ont commencé à regarder de vieux clips de basket-ball, et celui qui est souvent apparu était le moment où Shaq a postérisé Dudley lors d’un match entre les Lakers et les New York Knicks. Au cours de ce match, O’Neal a tellement dominé Dudley que le centre l’a finalement perdu et a jeté le ballon vers Shaq.

Si vous vous demandez pourquoi il a perdu son sang-froid, Shaq a joyeusement rappelé aux fans: il lui a claqué la balle au visage cinq fois. Il a fait le rappel sur Twitter, et tout le monde en avait fini.

5 fois

– SHAQ (@SHAQ) 29 mars 2020

Dudley n’était pas en reste avec un homme lui-même: il mesurait 6 pieds 11 pouces et pesait 235 livres quand il jouait pour les Knicks en 1999. Cependant, il est difficile de contenir un homme qui mesure plus de sept pieds de haut et pèse 300 livres. Il n’y avait peut-être personne qui pouvait arrêter O’Neal pendant ce temps avec les Lakers, et il est peu probable qu’un autre gros joueur de la NBA d’aujourd’hui puisse faire de même.

Les Lakers ont remporté le match avec ce dunk emblématique, 99-91. Shaquille O’Neal a connu une solide sortie contre Chris Dudley et les Knicks avec ses 21 points, neuf rebonds et deux blocs. Bien que Dudley n’ait pas eu une carrière aussi impressionnante que Shaq, il sera toujours inclus dans la tradition de Laker pour son rôle dans le légendaire slam.