Rapport de pause des Sixers All-Star: Matisse Thybulle dépasse les attentes

C’est la suite d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Nous continuons tout le long de la liste et nous tournons maintenant notre attention vers la recrue Matisse Thybulle. Il y avait beaucoup de questions autour de Thybulle alors que les Sixers faisaient un gros échange avec le rival Boston Celtics afin de sélectionner le produit à Washington, mais il a mis tout en jeu avec son jeu formidable pour commencer la saison.

Nous passons maintenant en revue sa saison en fonction des 3 buts qui lui ont été accordés pendant l’intersaison:

Forcer le chiffre d’affaires

Thybulle a été une menace sur la défensive. Il a en moyenne 1,4 interception en seulement 20,3 minutes par match et il est également en moyenne de 0,9 bloc. Il a totalisé 68 interceptions et 40 blocs jusqu’à présent et en comparant cela au reste de la classe des recrues, il mène toutes les recrues en interceptions par une large marge et il est troisième en blocs.

Après s’être classés au 27e rang pour avoir forcé le chiffre d’affaires au cours de la saison 2018-19, les Sixers sont au 19e rang dans cette catégorie au cours de la saison 2019-2020, principalement en raison de Thybulle, ce qui a permis à l’équipe de sortir et de courir quand l’occasion lui a été présentée. Il a été absolument formidable sur le plan défensif et a eu un impact immédiat sur cette équipe.

Fournir la prise de vue

La grande critique contre Thybulle à l’approche de la saison était qu’il n’était pas vraiment un tireur. Il n’a tiré que 30,5% au plus profond de sa saison senior à Washington, mais il a mis toutes ces préoccupations au lit en tant que recrue. Il tire 37,3% de la profondeur sur 2,7 tentatives hors du banc. En considérant que la moyenne de la ligue est de 35,7% par rapport aux profondeurs, il a prouvé qu’il peut être un bon tireur dans cette ligue.

Relever le défi défensif

Thybulle a été jumelé avec certains des meilleurs buteurs offensifs de cette ligue. Il s’est retrouvé jumelé avec des maestros tels que Kemba Walker, Zach LaVine et Trae Young pour n’en nommer que quelques-uns. En fait, il a maintenu Walker à un tir de 4 pour 12 avec quatre revirements lorsqu’il a été confronté à lui et a tenu LaVine à un tir de 3 pour 11. Il a été impressionnant.

Pour que les Sixers fassent une course en profondeur dans les séries éliminatoires, ils auront besoin de Thybulle pour continuer à avancer. Ses fautes ont diminué par match et il a fait un travail formidable pour fournir à cette équipe des Sixers ce dont elle a besoin aux deux extrémités du terrain. Il a un brillant avenir dans cette ligue en tant que premier joueur défensif.

Évaluation: 10/10

