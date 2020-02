Raptors vs Nets Cotes, pronostics et pronostics: Brooklyn peut-elle ralentir l’équipe la plus chaude de la NBA?

Raptors at Nets Cotes, pronostics et pronostics

Propagation: Raptors -4

Plus / Moins: 223,5

Heure: 19 h 30 ET

Les Raptors sont l’équipe la plus chaude de la NBA, les propriétaires actuels d’une séquence de victoires de 15 matchs. Vont-ils faire 16 contre leur rival de division?

Nos experts décomposent tout et donnent leurs paris préférés.

Tendance des paris à connaître pour les Raptors-Nets

Les Raptors ont touché la fin en 12 matchs sur 15 – la plupart dans la NBA au cours de cette période – et auraient profité d’un parieur de 100 $ 849 $ sur cette séquence de victoires. Dans deux des matchs au cours desquels le sous-coup a été touché pendant la séquence, la défense des Raptors a maintenu l’adversaire à moins de 100 points.

Rapport Raptors-Nets Sharp

À la surprise de peu, le public adore les Raptors à cet endroit – c’est ce qui se passe lorsque vous gagnez 15 matchs consécutifs. Au moment de la rédaction, 66% des paris sont sur les Raps, qui obtiennent 84% de l’argent (voir les données de paris en direct ici).

Et pourtant, la ligne n’a pas bougé depuis son ouverture; il est toujours chez Raptors -3,5. C’est parce que nous avons suivi deux mouvements de vapeur sur les filets – un à +4 et un à +3. Nous avons également suivi un mouvement de vapeur sur les Raps à -2,5 lorsque le marché a ouvert ses portes, suggérant que les parieurs pointus atteignent le nombre autour de -3,5.

En ce qui concerne le total, le sur obtient 67% des paris mais seulement 52% de l’argent. Il a ouvert à 224 et a monté à 225, c’est là que les objets tranchants l’ont touché ce matin. Il est maintenant tombé à 223,5.

Bryan Mears: Mon pari actuel Over / Under pour Raptors-Nets

Ne regardez pas maintenant, mais les Brooklyn Nets sont les premiers de la ligue au cours des deux dernières semaines avec une note nette de +9,1. Ils ont tenu bon contre ces mêmes Raptors à la fin de la semaine dernière, et lors de leurs quatre autres matchs récents, ils ont battu les Pacers sur la route et fait exploser les Warriors et les Suns à domicile.

Juste derrière eux dans le classement net au cours des deux dernières semaines, bien sûr, les Toronto Raptors, qui ont dominé, remportant 15 matchs de suite. Ces deux équipes comptent parmi les 10 meilleures infractions et défenses au cours des deux dernières semaines.

Les filets, bien sûr, régresseront absolument. La victoire des Pacers n’a pas l’air trop impressionnante étant donné qu’ils sont en train de perdre contre tout le monde en ce moment, et ils ont largement battu les mauvaises équipes. L’offensive sur l’ensemble de l’année reste une unité du bas 10, alors que la défense a souvent été assez solide.

Et c’est là que je me dirige ce soir avec mon angle. Aucune de ces équipes n’est super rapide, se classant au milieu de la ligue ou à un rythme inférieur. Les Raptors pourraient ralentir un peu ce soir par rapport à leurs marques récentes, car Serge Ibaka est douteux de revenir d’une maladie. L’autre soir, ils ont joué très vite contre les Wolves, probablement un produit du Minnesota mais aussi des Raps jouant beaucoup de smallball avec Pascal Siakam, OG Anunoby et Rondae Hollis-Jefferson comme options de première ligne.

Les Nets, quant à eux, ont été assez lents ces derniers temps, et la saison, ils sont sortis en transition 4,1% de moins avec Kyrie Irving hors du terrain. Avec Spencer Dinwiddie à la barre, ils préfèrent jouer plus lentement dans la demi-zone.

Ils ont encore réalisé de gros totaux malgré cela, mais je ne m’attendrais pas à ce que cela continue contre la défense des Raptors, ce qui est formidable.

Et enfin, il semble que le dessous soit le côté le plus net. Par Bet Labs, quand un total baisse malgré l’obtention de la minorité de paris, il a été rentable de suivre ce mouvement. Dans les jeux de division, c’est encore plus rentable:

J’ai pris le dessous à 223,5 ici et je l’aime à 223.

