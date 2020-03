Raptors vs Warriors Choix, cotes et prédictions de paris: Steph Curry est de retour, les gars

Crédit:

Lachlan Cunningham / .. Sur la photo: Stephen Curry # 30 des Golden State Warriors se réchauffe sur le logo Oakland ‘The Town’ projeté sur le sol.

Mar 06, 2020, 20:55 ESTStephen Curry n’a pas joué dans un match de la NBA depuis 125 jours, mais il reviendra au parquet jeudi soir contre les Raptors (22h30 HE) .Devriez-vous considérer les Warriors (+8,5) contre les champions en titre avec le retour de Curry? Voir la répartition complète des paris ci-dessous.

Raptors at Warriors Choix, pronostics et pronostics

Propagation: Raptors -8,5

Plus / Moins: 225,5

Heure: 22 h 30 ET

Chaîne de télévision: TNT

Un total de 125 jours se sont écoulés depuis le dernier match de Stephen Curry en NBA, mais cette séquence se termine jeudi soir alors que le double joueur par excellence de la ligue fait son retour dans l’alignement des Warriors pour affronter les Raptors de Toronto (comme il convient).

Bien que ce soit sans aucun doute une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont regardé les 58 derniers matchs des Warriors, les Dubs sont toujours négligés par les champions en titre à domicile. Le retour de Curry est-il suffisant pour propulser les Warriors dans ce jeu?

Notre équipe décompose les tendances de paris et les matchs clés et donne leurs choix ci-dessous.

Tendances de paris à connaître

Au retour de Curry, les Warriors sont des outsiders de 8,5 points par rapport aux Raptors. Golden State n’a pas été un chien à domicile de plus de trois points dans un match que Steph a joué depuis 2013.

Toronto a été l’une des équipes les plus rentables de la NBA cette saison avec 34-27 contre l’écart (+6,3 unités). Mais les Raptors ont eu du mal sur la route, surtout en tant que favoris de taille. Cette saison, les Raps ont une fiche de 0-5 contre l’écart lorsqu’ils sont favorisés par six points ou plus sur la route. – John Ewing

Mears: la métrique sous-estimée menant à la valeur

Steph est de retour!

Il reste à voir s’il sera rouillé et à quel point les guerriers le limiteront, mais parlons de son impact sur le terrain pour cette équipe.

Il est probablement très impactant offensivement, alors que ce n’est pas impactant défensivement ou peut-être un déclassement (je serais personnellement neutre). Même avec les Warriors, il a toujours eu de solides mesures on / off, montrant à quel point il est important même en jouant parmi les stars.

