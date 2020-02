Rassemblement de Thunder de 19 pour battre les Kings 112-108

Un autre retour, une autre victoire pour l’Oklahoma City Thunder.

OKC a effacé un déficit de 19 points au troisième trimestre pour battre les Kings de Sacramento 112-108 jeudi soir. C’est la cinquième victoire consécutive pour le Thunder et leur 14e à leurs 17 derniers matchs.

Même sans leur deuxième meilleur marqueur De’Aaron Fox, qui a raté le match avec une tension dans ses muscles abdominaux, Sacramento a pris une avance de 61-50 dans la moitié de terrain.

Oklahoma City, qui a parfois eu du mal au troisième quart cette saison, a dominé les Kings 31-21 dans le cadre pour se rapprocher d’un point à 82-81 pour commencer le quatrième.

Pendant ce temps, la défaite a brisé une séquence de victoires de trois matchs avec les Kings.

Ce fut une autre attaque équilibrée par le Thunder, qui comptait six joueurs à deux chiffres, mené par Danilo Gallinari avec 24.

Shai Gilgeous-Alexander et Chris Paul avaient respectivement 20 et 17, tandis que Steven Adams a marqué 15, Dennis Schroder a ajouté 13 et Nerlens Noel a chuté en 10.

Un match après son meilleur effort offensif depuis le 13 janvier, Terrance Ferguson a été tenu sans but, ne tirant que trois coups au total sur le terrain.

Oklahoma City n’aura pas beaucoup de temps pour se reposer. Ils se retournent et se dirigent vers Milwaukee pour affronter la meilleure équipe de la ligue lors de la deuxième nuit consécutive.

Les Bucks ont une fiche de 50-8 cette saison et n’ont perdu que trois matchs à domicile cette année.

Le coup d’envoi à Milwaukee est à 19 h. CT.

.