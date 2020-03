Rattraper les Celtics de quarantaine sur les réseaux sociaux

Les Boston Celtics sont occupés en auto-quarantaine et partagent certaines de leurs stratégies sur les réseaux sociaux tout en maintenant une distance sociale dans la vie réelle.

Certains d’entre eux ont déjà attiré notre attention sur le Celtics Wire, comme l’analyse de Grant Williams des similitudes du Toon Squad avec ses coéquipiers Celtics (et les Monstars avec LeBron James et les Los Angeles Lakers), ou les messages de Jaylen Brown et Jayson Tatum appelant à calme et solidarité.

D’autres Celtics se tournent vers l’humour pour nous aider à traverser ces moments troublants, comme le centre recrue français Vincent Poirier, qui feint (nous pensons) le plaisir de l’absence de son coéquipier Enes Kanter (et auquel il a répondu en l’appelant menteur).

Et Kanter, bien sûr, peut toujours compter sur lui pour trouver la légèreté – ou du moins une tentative – dans chaque situation. Que ce qu’il faudrait pour reprendre la saison NBA en toute sécurité…

… À l’habitude typiquement américaine de thésauriser du papier toilette dans les crises où le caca n’est pas particulièrement répandu…

… À quelques excellents conseils sur l’hygiène personnelle en ces temps:

Il y a aussi le vétéran garde Marcus Smart, qui plaisante la pause de l’action de la ligue peut être bénéfique à son salaire au moins d’une manière, avec un petit conseil pour rattraper la famille et les amis:

L’attaquant Semi Ojeleye a joué depuis chez lui lors de la diffusion sur Twitch:

Et dans la même veine, l’attaquant Gordon Hayward aide les autres (dans ce cas, la star de Dallas Mavericks Luka Doncic) à maîtriser les compétences nécessaires pour diffuser leur jeu.

Bien qu’il semble que le centre Tacko Fall s’ennuie, d’après cette vidéo de lui, euh, coupant un tapis en quarantaine:

Ça ne nous dérange pas, Tacko – mais devrions-nous envoyer des jeux vidéo ou des livres?

Sérieusement, nous ici au Celtics Wire – et tout le monde partout – sommes là-dedans avec vous, alors trouvons des moyens de nous occuper les uns les autres en toute sécurité et de prendre soin les uns des autres – tôt ou tard (si tout va bien plus tôt), les choses reviendront à Ordinaire.

Mais jusque-là, nous ferons de notre mieux pour vous aider à passer le temps sans basket-ball – soyez bien.

.