rattraper les Warriors pendant le hiatus de la NBA

Les Golden State Warriors ne retourneront pas au tribunal dans un avenir prévisible. La NBA a suspendu la saison 2019-20 jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus.

Une fois le refuge de San Francisco annoncé, le centre de formation Golden State du Chase Center restera fermé. N’ayant aucun endroit pour pratiquer leur jeu, les membres des Warriors trouvent une multitude de façons de remplir leur temps.

Inspiré par la star du hip-hop Roddy Rich, Damion Lee prend un nouveau passe-temps pendant la pause de la NBA. Le tireur de Golden State a publié une vidéo sur Le choix de deuxième ronde de Golden State, Eric Paschall, devient créatif en trouvant son correctif de basket-ball. Paschall prend le contrôleur et se rend au parc sur NBA 2K. Mercredi, Paschall s’est associé à son ami d’enfance Donovan Mitchell pour jouer à NBA 2K. Avec presque tous les événements en direct suspendus en raison de COVID-19, Ky Bowman se lance dans un nouveau sport en plein essor sur Internet. Le garde recrue a retweeté une vidéo de course de marbre. Stephen Curry a déjà admis avoir regardé ses propres moments forts pendant la pause NBA. Mercredi, il est passé au meilleur moment de son coéquipier – le joueur le plus utile à deux reprises a passé du temps à regarder Klay Thompson. NBC Sports Bay Area a retransmis la performance de 60 points de Thompson contre les Indiana Pacers en 2016. Curry a tweeté qu’il regardait le match comme s’il était en direct.

