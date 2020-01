Raul Neto comprenant le rôle de Sixers, jouant avec Ben Simmons

Les Philadelphia 76ers ont essayé quelque chose d’un peu différent lors de la victoire de 117-111 sur les Brooklyn Nets sur la route lundi. C’était pour faire jouer Raul Neto à côté de Ben Simmons et lui faire faire des ravages.

Simmons a reçu toute la gloire, et à juste titre, après une performance magistrale, mais Neto devrait également recevoir des éloges. Il a couru l’offensive avec précision sur le banc et n’a réussi qu’un seul roulement avec ses quatre passes décisives tout en renversant un tir du plus profond.

“L’une des raisons pour lesquelles ils m’ont amené ici était qu’ils voulaient que je frappe ces tirs ouverts, alors j’essaie juste de tirer avec confiance”, a déclaré Neto. “Juste être intelligent et être dans le bon espace au bon moment, je pense que cela me donnera des coups ouverts ou que quelqu’un d’autre le ferait aussi.”

L’objectif de la programmation de Neto et Simmons était la capacité des deux joueurs à exécuter le pick-and-roll. Neto est plus un meneur de passe-premier donc il est capable de trouver avec Simmons avec des passes de poche avec lui comme un rouleau ou il peut lancer des lobs jusqu’à la jante et Simmons peut aller le chercher.

“C’était bien, il a facilité les choses”, a déclaré Neto de l’époque avec Simmons. «Il est tellement bon dans le pick-and-roll, il règle l’écran et roule donc je pense que pour moi, c’était facile de faire un choix. Soit je tirais sur un flotteur, soit il était ouvert sur le rouleau. C’était l’une des premières fois que je jouais avec lui avec autant de minutes, donc je pense que c’était bien. “

Les Sixers alterneront toujours le rôle de gardien de point de sauvegarde entre Neto et Trey Burke ainsi que Josh Richardson, mais tant que Neto continuera de comprendre son rôle dans cette équipe, ils seront en mesure de le faire fonctionner.

