Raul Neto est maintenant poussé hors de rotation

C’est le début d’une nouvelle série par Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

L’édition de vendredi midi se concentre sur Raul Neto qui a été apporté pour aider à exécuter l’infraction sur le banc à l’intersaison sur beaucoup moins d’un ancien combattant. Neto a eu ses moments, mais à l’heure actuelle, il a été poussé au fond du banc avec l’émergence de Shake Milton et les nouveaux ajouts.

Nous passons maintenant en revue la saison de Neto en fonction des objectifs que nous lui avons fixés pendant l’intersaison:

Diriger la deuxième unité

Neto est le meneur prototypique Brown dans le sens où il s’agit d’un type de passe-premier avec un tir extérieur. Il n’est pas le plus athlétique, ni qu’il est le meilleur défenseur ou quoi que ce soit et que lui a du mal avec les changements de roster récents. Des gars comme Milton, Josh Richardson et maintenant Alec Burks peuvent gérer le ballon et ils sont également utiles à l’autre bout du sol, alors Neto n’a plus vraiment de rôle.

En termes de ce qu’il a fait au cours de la saison, il obtient en moyenne 3,9 points et 1,5 passes décisives tout en tirant 38,1% de la profondeur de la saison. Son point culminant de l’année a été de marquer 19 points dans la première moitié d’une victoire sur les Golden State Warriors et il a ensuite connu une solide course un peu hors du banc.

Tenir hors Trey Burke

Les Sixers ont également fait appel à Burke pendant l’intersaison pour concourir pour les minutes du gardien de but. De toute évidence, Neto a remporté le «tournoi» car Burke n’est plus avec l’équipe afin de créer de l’espace pour les nouveaux ajouts. Dans ce cas, Neto a largement atteint cet objectif. Il ne joue plus vraiment de minutes.

Apporter l’espacement

C’est un autre domaine où Neto a réussi avec ce groupe. Ses 38,1% de tir en profondeur ont été très utiles, surtout pour cette équipe. Il n’essaye que 1,4 pointeur à 3 points par match, mais lorsqu’il obtient un regard ouvert, il les fait normalement tomber. C’est à l’autre bout du parquet qu’il a ses problèmes et c’est pourquoi il n’a pas beaucoup joué récemment après une moyenne de 14,3 minutes de matchs du 17 janvier au 3 février.

Dans l’ensemble, c’est une saison que vous attendez de Neto. Il frappera libre arbitre à la fin de la saison et sera très probablement pas revenir aux Sixers étant donné qu’ils ont maintenant d’autres options.

Évaluation: 5/10

.