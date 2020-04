Ray Allen candide à propos de son départ de Boston et de sa relation avec KG

Ray Allen il n’a jamais été un type commun. Propriétaire d’une personnalité particulière, sa carrière s’est déroulée avec beaucoup de succès individuel et en groupe entre Milwaukee et Seattle jusqu’au Boston Celtics ils ont échangé pour lui en 2007. Un an plus tard, il est devenu champion de la NBA aux côtés Paul Pierce, Kevin Garnett et Rajon Rondo comme compagnons stellaires. Cependant, Allen a un souvenir amer de son temps avec les Celtics et beaucoup est dû à la façon dont il est sorti.

Invité d’honneur sur le podcast de Cedric Maxwell, le gardien a déclaré que “j’ai quitté les Celtics parce qu’il y avait de nombreux problèmes non résolus que l’équipe ne pensait pas ou n’envisageait pas de changer”, en plus de préciser que “je suis parti en tant qu’agent libre”. Allen a déclaré qu’après son départ en 2011 de l’équipe “J’ai reçu beaucoup de haine et de menaces de mort” alors qu’il regrettait que “ces gars (ses anciens coéquipiers) m’ont retiré des trois grands, ils ont dit beaucoup de mauvaises choses à mon sujet.” Nous étions frères »

Ray Allen dit qu’il a reçu des menaces de mort de la part de fans de Boston après s’être rendu au Miami Heat en 2012

(Via le podcast de Cedric Maxwell / Celtics All Access) pic.twitter.com/YJiScVQj7q

– NBA Central (@TheNBACentral) 14 avril 2020

Allen est allé plus loin dans cette relation en disant que «nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, mais cela ne change rien à ce que nous avons fait. Cela m’a fait beaucoup de mal au fil du temps d’entendre certaines des choses qu’ils ont dites sur moi », a-t-il déclaré, car Allen a fini par se battre publiquement avec Garnett et Rondo pour avoir quitté les Celtics pour rejoindre le Heat de Miami de LeBron James, rivaux maximaux des Celtics à l’époque.

En outre, Allen a déclaré qu’il ne pourrait se réconcilier avec ses anciens partenaires que s’il avait eu une conversation “cœur à cœur” avec Garnett, malgré le fait que KG a déclaré il y a quelque temps qu’il ne serait pas le seul à appeler Allen. Enfin, interrogée sur les propos de Doc Rivers, qui a déclaré que tout le monde devrait célébrer ensemble, l’escorte a été directe: “Nous sommes censés célébrer”, mais pour le moment, cela ne semble pas se produire.

