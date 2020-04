Ray Allen invite LeBron et d’autres légendes de la NBA à relever un défi

L’ennui de la période de quarantaine nous touche tous, même ceux d’entre nous qui sont réputés silencieux et à l’abri des regards. La légende de la NBA, Ray Allen, fait partie de ceux-là, quelqu’un qui se présentera rarement à la télévision ou réalisera des interviews ces jours-ci, mais qui est apparu pendant la quarantaine avec un défi pour certains de ses collègues joueurs de la NBA, y compris LeBron James, de développer leurs respectifs hairlines et les afficher.

Allen a tout mis à nu pour ses fans, puis il a mis au défi ses amis, y compris LeBron qui a traité sa ligne de cheveux de diverses manières au fil des ans, de tout mettre à nu également.

Tout le monde est un peu déprimé en ce moment sans possibilité de quitter leur domicile, donc accessoires à Allen pour avoir trouvé une petite comédie dans le vieillissement de sa racine des cheveux. Alors que la racine des cheveux de LeBron a semblé presque intacte cette saison, sa barbe atteint des niveaux mythiques si vous jetez un œil à sa page Instagram.

.